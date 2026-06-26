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| 26 giugno 2026, 13:47

Tech, Damour (Ihes): "Computer quantistico potrebbe rivoluzionare comprensione buchi neri"

Tech, Damour (Ihes): &quot;Computer quantistico potrebbe rivoluzionare comprensione buchi neri&quot;

(Adnkronos) - "Il computer quantistico potrebbe rivelarsi decisivo proprio per risolvere problemi complessi che collegano la meccanica quantistica e la gravità, aiutandoci a comprendere quali siano gli stati quantistici microscopici all'interno di un buco nero. Su questa importante questione scientifica, l'informatica quantistica potrebbe compiere enormi progressi". È il commento di Thibault Damour, Professore di Fisica Teorica Institut des Hautes Études Scientifiques (Ihes), intervenuto alla World Tech Conference 2026 a Milano. Un Forum che ha riunito esperti e stakeholder di settore in un confronto sulle sfide e le opportunità della tecnologia di ultima generazione. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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