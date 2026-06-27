"In fumo anni di lavoro: un dolore immenso, ma torneremo in piedi più forti di prima"

Violentissimo l'incendio che nella notte tra il 25 e il 26 giugno ha devastato il capannone della BRP Legno nella zona artigianale di Vezza d'Alba. LEGGI QUI

Sul posto sono intervenute sei squadre dei vigili del fuoco. Hanno operato la prima partenza di Alba con autopompa serbatoio (APS) e autobotte, due APS del distaccamento di Bra, una APS e un'autobotte da Fossano, oltre all'autoscala e al carro aria del comando di Cuneo, impiegato per la riserva di bombole.

Nessuna persona è rimasta coinvolta, ma i danni sono enormi, come testimoniano le immagini che ci sono arrivate. LEGGI QUI

L'azienda ha condivisio un post sulla sua pagina Facebook, nella quale si evidenzia il brutto colpo subito ma anche la volontà di rimettersi in piedi.

"Stanotte il destino ci ha messo davanti a una prova durissima. Un grave incendio ha colpito il nostro stabilimento di pallet, pellet e imballaggi in legno. Vedere andare in fumo anni di lavoro in poche ore è un dolore immenso, e il mio primo pensiero va al dispiacere di non poter onorare, in questi giorni, gli impegni presi con molti di voi.

Ci teniamo a dire un grazie di cuore ai Vigili del Fuoco, che sono intervenuti tempestivamente e hanno messo tutto l'impegno possibile per domare le fiamme e salvare il salvabile. Il loro lavoro stanotte è stato immenso.

L a vita ci insegna che dalle ceneri si può sempre ricostruire qualcosa di solido. Ci vorrà un po' di tempo e tanto lavoro, ma torneremo in piedi, più forti e determinati di prima.

Grazie di cuore, fin da ora, a chiunque ci dedicherà un pensiero o una parola di conforto. La vostra vicinanza sarà la nostra spinta per ripartire. A presto!"