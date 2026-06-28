CICLISMO / Nicolò Pettiti entusiasta sul traguardo della prova tricolore: “Un grande onore aver gareggiato a casa” [VIDEO]

Il campionato italiano di ciclismo è spesso sinonimo di grandi storie. Una di queste è sicuramente quella di Nicolò Pettiti che ieri, sabato 27 giugno, ha partecipato alla corsa tricolore sulle strade di casa.

Il portacolori dello Swatt Club (squadra Professional) ha chiuso la gara in 19a posizione, nella pancia del gruppo di testa: per lui una prova da protagonista corsa sempre nelle primissime posizioni.

Per il santalbanese si tratta del secondo piazzamento consecutivo nei primi venti dopo l’ottimo 13° posto dell’anno scorso, edizione nella quale vinse il suo allora compagno di squadra Gaffuri.

Queste le parole del santalbanese Nicolò Pettiti al termine del campionato italiano (GUARDA IL VIDEO)