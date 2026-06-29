BOCCE / Auxilium Saluzzo, bronzo tricolore per l’under 15 nel volo a Noventa di Piave

Nel segno della continuità, l’Auxilium Saluzzo si conferma protagonista nel settore giovanile delle bocce. Nel fine settimana, a Noventa di Piave, in Veneto, la formazione dell’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo ha conquistato una medaglia di bronzo nella fase finale del campionato di società under 15 della specialità volo.

Un risultato di rilievo per il sodalizio guidato dal presidente Pieraldo Moine, che ha visto la squadra saluzzese confermare il proprio blasone anche in una manifestazione nazionale di alto livello. Il gruppo, seguito dal direttore tecnico Paolo Costa e dal vice Walter Buniva, ha centrato il podio al termine di una prova solida e continua.

La medaglia di bronzo è arrivata dopo la sconfitta in semifinale contro i pari età dell’Enviese. Nella fase eliminatoria, dopo il passo falso contro i padroni di casa del Noventa, l’Auxilium Saluzzo ha saputo reagire con determinazione, imponendosi nel secondo incontro con il Pertusio e successivamente nel recupero contro la Saranese.

A rappresentare la società nella kermesse nazionale sono stati Greta Buniva, Elisabetta Costa, Bryan Collet, Marco Costa e Matteo Vittone, protagonisti di una prestazione che ha permesso al club di confermare la propria tradizione nel vivaio.

"Non abbiamo sfigurato – ha commentato il direttore tecnico Paolo Costa –. Ci eravamo prefissati di andare a medaglia, e ci siamo riusciti. Abbiamo mantenuto la grande e gloriosa tradizione della nostra società per quanto riguarda il settore giovanile".

Sempre per la specialità volo, è arrivata anche una convocazione internazionale per Serena Traversa, atleta dell’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo, impegnata in Francia con la nazionale femminile nella competizione “Emile Terrier” insieme a Marika Depetris. Le due azzurre si sono fermate ai quarti di finale, eliminate dalla Francia.