Crissolo, il cuore del tour in tandem tra le montagne del Piemonte

Dal 19 al 22 giugno 2026 il gruppo tandem della Polisportiva UICI Torino ha affrontato un tour in Piemonte lungo oltre 330 chilometri, attraversando alcuni dei passi e dei paesaggi più suggestivi delle valli alpine. Il percorso ha toccato la provincia di Cuneo con la salita a Crissolo, sulle pendici del Monviso e quasi fino alle sorgenti del Po, per poi proseguire tra Valle di Susa, Valli di Viù e Lanzo, in un itinerario ad alta intensità sportiva e simbolica.

L’esperienza ha coinvolto sei equipaggi tandem, affiancati da due ciclisti singoli e da un furgone di supporto per le necessità logistiche. Il viaggio ha previsto pernottamenti in piccole strutture ricettive e ostelli del territorio, trasformando l’impresa in un’occasione di valorizzazione delle comunità montane e delle eccellenze gastronomiche locali.

La formula del tandem conferma una caratteristica peculiare: in ogni equipaggio entrambe le persone hanno un ruolo decisivo. La guida vedente, seduta davanti, orienta il mezzo, mentre il ciclista non vedente, posizionato dietro, contribuisce in modo attivo con forza, ritmo e partecipazione alla pedalata. La riuscita dell’andatura dipende quindi da una sintonia piena, costruita su fiducia, ascolto e coordinazione.

L’itinerario ha preso avvio da Torino con la prima tappa verso Crissolo, lunga 90 chilometri e con 1.200 metri di dislivello. Il giorno seguente il gruppo ha proseguito fino a Cantalupa, per 60 chilometri e 380 metri di dislivello. La terza tappa ha portato i tandem da Cantalupa alla Sacra di San Michele, quindi a Bussoleno e Avigliana, su un tracciato di 95 chilometri e 1.200 metri di dislivello. L’ultima frazione, da Avigliana a Torino passando per il Colle del Lys e Lanzo Torinese, ha chiuso il tour con 87 chilometri e 1.400 metri di dislivello.

L’immagine del ciclista che sale in montagna assume, in questo contesto, un valore ancora più forte: la fatica diventa sfida condivisa, la resistenza si trasforma in esperienza collettiva e il viaggio in tandem diventa anche un modo per raccontare autonomia, partecipazione e inclusione attraverso lo sport.