Strada dei Cannoni, al via la stagione 2026 tra storia e natura [VIDEO]

Domenica 5 luglio 2026 si terrà l'inaugurazione della stagione 2026 della Strada dei Cannoni, storico itinerario d'alta quota che collega la Valle Maira alla Valle Varaita, nato nella prima metà del Settecento per volontà di Carlo Emanuele III come via militare.
Il ritrovo è previsto alle ore 9.00 a Valmala, in Loc. Pian Pietro, con l'inaugurazione ufficiale e la presentazione della dotazione informativa del percorso. Alle ore 9.30 partenza degli amministratori per un'escursione in e-bike fino al Colle di Sampeyre.
La Strada dei Cannoni rappresenta oggi un percorso di grande valore storico, naturalistico e paesaggistico, capace di unire memoria, territorio e attività outdoor in un contesto alpino di particolare suggestione.
L'iniziativa si inserisce nel programma speciale con "Scalate leggendarie nelle Terre del Monviso".
GUARDA L'INTERVISTA ALL'ASSESSORA LUCIA ROSSO SULLA RIAPERTURA DELLA STRADA DEI CANNONI: