 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 30 giugno 2026, 15:12

Mattinata impegnativa per i vigili del fuoco di Alba: prima l'incendio sterpaglie a Bra e poi l'autotreno sulla A33

Due gli interventi consecutivi prima di mezzogiorno

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Due interventi in rapida successione hanno tenuto impegnate le squadre dei vigili del fuoco albesi nella tarda mattinata di oggi, martedì 30 giugno. 

Intorno alle 11:40, la centrale operativa ha ricevuto una segnalazione per un probabile incendio a un parco fotovoltaico in un campo a Bra, lungo strada Ronchi, quasi al confine con Sanfrè.

Fortunatamente, una volta giunti sul posto, i vigili del fuoco di Alba hanno costatato che l'impianto ancora in allestimento non era stato intaccato, ma l'incendio ha interessato solamente le sterpaglie nel terreno circostante. Domate rapidamente le fiamme e concluso l'intervento di bonifica, la squadra si è immediatamente spostata verso Mango per un successivo servizio.

Il secondo allarme è scattato intorno alle ore 11:50 lungo l'autostrada A33, nel tratto compreso tra Guarene e Alba. Un principio di incendio ha interessato il rimorchio di un autotreno, a prendere fuoco è stato il sistema di refrigerazione esterna del mezzo pesante.

Sul posto sono intervenute tempestivamente l'autobotte dei vigili del fuoco di Alba e una squadra arrivata da Asti, che hanno provveduto a circoscrivere e spegnere le fiamme prima che potessero propagarsi all'intero carico. Presente anche la Polizia Stradale per la gestione della viabilità e la messa in sicurezza della tratta autostradale durante le operazioni di spegnimento.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium