Mattinata impegnativa per i vigili del fuoco di Alba: prima l'incendio sterpaglie a Bra e poi l'autotreno sulla A33

Due interventi in rapida successione hanno tenuto impegnate le squadre dei vigili del fuoco albesi nella tarda mattinata di oggi, martedì 30 giugno.



Intorno alle 11:40, la centrale operativa ha ricevuto una segnalazione per un probabile incendio a un parco fotovoltaico in un campo a Bra, lungo strada Ronchi, quasi al confine con Sanfrè.

Fortunatamente, una volta giunti sul posto, i vigili del fuoco di Alba hanno costatato che l'impianto ancora in allestimento non era stato intaccato, ma l'incendio ha interessato solamente le sterpaglie nel terreno circostante. Domate rapidamente le fiamme e concluso l'intervento di bonifica, la squadra si è immediatamente spostata verso Mango per un successivo servizio.

Il secondo allarme è scattato intorno alle ore 11:50 lungo l'autostrada A33, nel tratto compreso tra Guarene e Alba. Un principio di incendio ha interessato il rimorchio di un autotreno, a prendere fuoco è stato il sistema di refrigerazione esterna del mezzo pesante.

Sul posto sono intervenute tempestivamente l'autobotte dei vigili del fuoco di Alba e una squadra arrivata da Asti, che hanno provveduto a circoscrivere e spegnere le fiamme prima che potessero propagarsi all'intero carico. Presente anche la Polizia Stradale per la gestione della viabilità e la messa in sicurezza della tratta autostradale durante le operazioni di spegnimento.