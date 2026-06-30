Anche a Bra torna "Un Gelato per la Pace"

Sabato 18 e domenica 19 luglio torna "Un Gelato per la Pace", l'iniziativa che unisce centinaia di gelaterie artigianali in Italia e in Europa in una grande raccolta fondi a sostegno di Medici Senza Frontiere (MSF).

Anche Bra partecipa all'iniziativa grazie a Gelato IGP – Le Stagioni del Gelato, che aderisce per il secondo anno consecutivo, confermando il proprio sostegno a un progetto che unisce un gesto semplice a un aiuto concreto.

Per tutta la durata dell'iniziativa sarà possibile scegliere il gelato all'anguria oppure la granita siciliana all'anguria. Il ricavato delle donazioni sarà destinato a sostenere gli interventi di Medici Senza Frontiere a favore della popolazione civile di Gaza, in Palestina e in Medio Oriente.

L'iniziativa, nata nel 2025, ha coinvolto nella sua prima edizione oltre 240 gelaterie, creando una rete di solidarietà che si è estesa ben oltre i confini italiani. Quest'anno l'appuntamento raddoppia e si svolgerà nell'arco di due giornate.

Gelato IGP invita clienti e cittadini a partecipare: un piccolo gesto può contribuire concretamente a sostenere chi oggi vive una grave emergenza umanitaria.

L'elenco completo delle gelaterie aderenti è disponibile su www.msf.it/gelatoperlapace.