Fontanelle di Boves in festa: torna “La Madona” tra teatro, musica e tradizione

Torna da venerdì 3 luglio uno degli appuntamenti più attesi dell’estate bovesana: la festa d’“La Madona” a Fontanelle, quattro giorni di iniziative tra spettacoli, gastronomia e momenti di comunità.

L’apertura, venerdì sera, prevede dalle 20 il servizio bar e alle 21 lo spettacolo teatrale “Il padre della sposa”, portato in scena dalla compagnia Scrussia di Pianfei sotto il tendone.

Sabato 4 luglio spazio alla convivialità con la “paella tra i canali”: appuntamento dalle 20 con antipasti, paella e dolce (su prenotazione), seguito alle 21 dai balli occitani con il gruppo Les Randulines.

Domenica 5 luglio sarà invece protagonista la quinta edizione del raduno Vespa d’“La Madona”, organizzato in collaborazione con il Vespa Club Bisalta. Il programma prevede il ritrovo alle 9 con colazione, la partenza del tour alle 10 lungo un percorso di circa 43 chilometri tra le valli Stura e Gesso, tappa aperitivo a Roccavione e rientro a Fontanelle per le premiazioni e il pranzo finale. In serata, dalle 20, street food e musica con “Italianissima Dance Hits” e dj set.

Gran finale lunedì 6 luglio con la tradizionale “Sina del Bunimur”, cena rustica molto attesa dalla comunità locale, seguita dalle danze con Daniela Busso e l’Orchestra Scacciapensieri.

Per tutta la durata della manifestazione saranno attivi servizio bar e momenti musicali, con prenotazioni obbligatorie per le cene e il raduno Vespa. Un programma ricco che unisce tradizione, intrattenimento e spirito di comunità, confermando “La Madona” come uno degli eventi simbolo dell’estate sul territorio.