VOLLEY C-M / VBC Mondovì riparte dopo la retrocessione: via alla rifondazione

Dopo la dolorosa ed amara retrocessione dello scorso anno, in casa VBC Mondovì è tempo di bilanci, ma soprattutto di una profonda ricostruzione. La dirigenza monregalese analizza con grande realismo il momento storico del club, partendo da una dolorosa verità: la scorsa stagione purtroppo è stata senza dubbio negativa, culminata con una retrocessione triste ma, per quanto si è potuto vedere sul campo, meritata.

Davanti a questo verdetto, la dirigenza monregalese ha capito che è giunto il momento di cambiare radicalmente. Il tempo scorre per tutti e negli ultimi anni i nomi nel roster sono rimasti quasi sempre i medesimi: l'età avanza per tutti, gli impegni familiari dei giocatori aumentano, inevitabilmente cambiano le priorità dei ragazzi ed il rischio concreto era quello di rimanere ancorati al passato senza programmare il domani. Proprio per questo, l'estate in corso registrerà molte partenze: dopo anni di militanza, diversi storici protagonisti si accaseranno altrove.

La nuova prima squadra, che si presenterà ai nastri di partenza del campionato di serie C, nascerà sotto il segno del rinnovamento e della programmazione anticipata. La dirigenza si è mossa per tempo onde evitare di subire i ritmi di un mercato complesso, decidendo di promuovere in prima squadra alcuni giovani promettenti dalla Serie D, a cui verranno affiancati nuovi giocatori in grado di portare linfa fresca.

L’ aver affidato la guida tecnica della squadra ad un allenatore come Riccardo Gallia, capace di unire una grande preparazione sul piano strettamente tecnico-tattico con qualità umane di livello molto elevato, conferma la volontà della società monregalese di aprire un nuovo ciclo, capace di durare nel tempo. Il poter poi disporre anche della presenza attiva quale vice di coach Gallia di un giovane di sicuro valore come Federico Ronco è un segnale ulteriore dell’ attenzione che viene posto sul gruppo della prima squadra ed un concreto trait d'union con i vari gruppi del settore giovanile.

La caccia ai rinforzi ha dovuto però fare i conti con le criticità del panorama locale: purtroppo negli ultimi anni il territorio ha prodotto pochissimi giocatori adatti al livello e, contemporaneamente, la prossima stagione vedrà la nascita di diverse nuove realtà pallavolistiche nella provincia di Cuneo. Questo aumento di squadre, unito alla carenza di giovani di prospettiva, ha spinto il VBC MONDOVI’ a rompere gli indugi e ad allargare i confini tradizionali, guardando con estrema attenzione ed attenzione sia fuori Provincia che anche fuori Regione.

Questa apertura al di fuori dei confini locali non significa però abbandonare la propria identità, anzi vuol sottolineare la volontà della Società di riprendere il proprio percorso di crescita, ahinoi rallentato da una stagione purtroppo storta. Tale apertura al di fuori dei confini locali non significa in alcun modo abbandonare la propria identità, ma proprio la carenza di atleti del territorio rappresenta la spinta per un piano a lungo termine: l'obiettivo dei prossimi anni sarà infatti quello di implementare i numeri del settore giovanile grazie a una serie di nuove iniziative che verranno poste in essere nei prossimi mesi. Guardare al futuro per il VBC MONDOVI’ significa oggi accettare il verdetto del campo, salutare con gratitudine chi ha dato tanto alla maglia ed iniziare a scrivere un capitolo tutto nuovo, partendo dalle fondamenta.