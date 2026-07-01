A Manta prende il via la rassegna "Di Giovedì": aperitivi letterari tra montagna, storia e territorio

Prende il via a Manta la rassegna di aperitivi letterari "Di Giovedì", organizzata da Fusta Editore nel salone di Peirano Sport, in via Carlo Alberto Dalla Chiesa 2/7.

Tre appuntamenti dedicati ai libri e agli incontri con gli autori accompagneranno il pubblico nelle prossime settimane, con ingresso libero e un momento conviviale al termine di ogni presentazione.

Il primo incontro è in programma giovedì 2 luglio alle 18 e vedrà protagonista Paolo Calvino, autore del volume "In cammino nella Prima Zona Liguria. Itinerari alla scoperta dei luoghi della Resistenza".

Il libro propone un viaggio attraverso il Ponente ligure e l'Alta Valle Tanaro, seguendo venti itinerari che conducono alla scoperta dei luoghi simbolo della Resistenza. Dalle città costiere di Albenga, Imperia, Sanremo e Ventimiglia fino ai piccoli borghi dell'entroterra, come Bajardo, Carpasio e Pigna, il volume intreccia paesaggio, memoria e storia, offrendo ai lettori un modo originale per conoscere i territori che furono teatro della lotta di Liberazione.

L'incontro rappresenterà un'occasione per dialogare con l'autore e approfondire il valore storico e culturale degli itinerari proposti. Al termine della presentazione, intorno alle 19, sarà offerto un piccolo rinfresco a tutti i partecipanti da Peirano Sport.

La rassegna proseguirà giovedì 9 luglio con la presentazione del volume appena pubblicato "Il Dado – Storie e vie del Viso di Vallanta", con Marco Asteggiano, mentre giovedì 16 luglio sarà la volta di "Le erbe ritrovate", scritto da Iolanda Armand Ugon e Giovanni Manavella.

L'ingresso a tutti gli appuntamenti è gratuito.

Per informazioni è possibile scrivere all'indirizzo info@peiranosport.it.



