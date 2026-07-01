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Eventi | 01 luglio 2026, 16:20

Il Cuneese conquista New York, Marrone IGP e “Montagne del Mare” sotto i riflettori della Grande Mela

La missione istituzionale tra Summer Fancy Food e Consolato italiano rilancia il territorio come destinazione turistica e celebra la Fiera del Marrone, che dal 2027 avrà qualifica internazionale

La delegazione piemontese a New York

La delegazione piemontese a New York

Il Cuneese è approdato a New York per presentare le proprie eccellenze agroalimentari e turistiche a una platea di operatori, media e stakeholder internazionali. La missione istituzionale, promossa da Regione Piemonte, ATL del Cuneese e Comune di Cuneo, si è svolta tra il 29 e il 30 giugno con due appuntamenti chiave: il Summer Fancy Food Show e una conferenza stampa al Consolato Generale d’Italia.

Protagonista della trasferta è stato il Marrone di Cuneo IGP, al centro di uno showcooking curato dagli chef Luca Ferrero e Andrea Serale nell’area istituzionale della Regione Piemonte. Gli ospiti hanno potuto degustare piatti simbolo come gli gnocchi di castagne e il Montebianco, in un racconto che ha richiamato anche la storica presenza del prodotto sui mercati americani già dagli anni ’30.

Nel corso della presentazione, l’assessore regionale Paolo Bongioanni ha illustrato il posizionamento del Piemonte come destinazione turistica capace di unire montagne, colline Unesco, tradizioni gastronomiche e una filiera agroalimentare di primo piano. Al centro del messaggio anche la Fiera Nazionale del Marrone di Cuneo, indicata come evento di rilievo assoluto per la promozione del territorio.

La seconda tappa si è svolta martedì 30 giugno al Consolato Generale d’Italia a New York, alla presenza della vice console Laura Pirino e di Erica Di Giovancarlo, direttrice dell’Italian Trade Agency. L’incontro ha offerto l’occasione per presentare la destinazione Cuneese a un pubblico selezionato, con la partecipazione della sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, dell’assessora Sara Tomatis e della presidente dell’ATL del Cuneese Gabriella Giordano.

L’occasione ha anche sancito ufficialmente la qualifica di “internazionale” per la Fiera del Marrone a partire dal 2027, un passaggio che valorizza ulteriormente una manifestazione arrivata nel 2026 alla 27ª edizione nazionale e celebrata nel novantesimo anniversario dal debutto del 1936. A New York è stata inoltre presentata in anteprima la mostra “Urban Souls” del fotografo Pier Renzo Lingua, come ulteriore elemento di connessione tra Cuneo e Manhattan.

La missione si è chiusa con una degustazione di Marron Glacé Agrimontana abbinati ad Asti Spumante e Moscato d’Asti, nel segno di un invito rivolto al pubblico americano a scoprire Cuneo e la sua fiera dal 16 al 18 ottobre 2026. Un’operazione di promozione che ha puntato a rafforzare l’immagine del territorio come luogo in cui gastronomia, cultura, turismo outdoor e identità locale si intrecciano in modo competitivo sui mercati internazionali.

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