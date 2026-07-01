SUPERLEGA / Acqua Sant’Anna entra nella pallavolo: dalla prossima stagione sarà il main sponsor di Cuneo Volley

Tanto tuonò che piovve. Mai come questa volta il proverbio descrive perfettamente il percorso compiuto dal Cuneo Volley.

Goccia dopo goccia (è il caso di dirlo), con pazienza e programmazione, il lavoro portato avanti dal presidente Gabriele Costamagna e da tutta la società biancoblù ha trovato uno dei riconoscimenti più importanti della sua storia recente.

Dalla stagione 2026/27, godrà della partnership siglata con l'azienda cuneese leader nel settore delle acque minerali.

L'accordo, annunciato ufficialmente dal club, va ben oltre una semplice sponsorizzazione. Acqua Sant'Anna sarà infatti il main sponsor della formazione allenata da Matteo Battocchio, legando il proprio marchio a una delle realtà sportive più rappresentative della provincia e rafforzando il legame tra impresa, sport e territorio.

"Siamo orgogliosi di legare il nome di Acqua Sant'Anna a una realtà d'eccellenza come il Cuneo Volley", afferma il presidente di Acqua Sant'Anna, Fabrizio Bertone. "Per la nostra azienda sostenere il sistema sportivo non è semplicemente un'operazione di sponsorizzazione, ma un dovere morale ed economico verso il territorio in cui affondano le nostre radici. Crediamo che il tessuto imprenditoriale locale debba farsi custode e promotore delle eccellenze del territorio e la pallavolo cuneese incarna perfettamente questo spirito".

Parole che fotografano il significato di un'intesa costruita sulla condivisione di valori comuni. Da una parte un'azienda diventata punto di riferimento nazionale grazie alla qualità delle proprie acque e a una costante capacità di innovazione; dall'altra una società che negli ultimi anni ha saputo ricostruire credibilità, entusiasmo e risultati, fino alla conquista della SuperLega.

A sottolineare anche gli aspetti strategici della partnership è l'amministratore delegato di Acqua Sant'Anna, Luca Cheri. "Il benessere e la salute sono da sempre al centro della nostra filosofia e lo sport rappresenta lo strumento ideale per promuovere uno stile di vita sano. Abbiamo scelto il Cuneo Volley perché ne condividiamo i valori: il gioco di squadra, l'inclusione e la capacità di aggregare persone e famiglie, dai grandi campioni fino ai settori giovanili. Inoltre la pallavolo sta vivendo una straordinaria crescita mediatica, capace di raggiungere un pubblico giovane e trasversale. Questo offre al nostro marchio una vetrina importante e ci permette di guardare al futuro con grandi ambizioni comuni".

Per il presidente del Cuneo Volley Gabriele Costamagna l'accordo rappresenta la conferma del percorso intrapreso dalla società. "Quando un'azienda come Acqua Sant'Anna decide di credere nel tuo progetto significa che il lavoro svolto negli ultimi anni viene riconosciuto anche da chi rappresenta un'eccellenza imprenditoriale internazionale. Fin dal primo incontro con la famiglia Bertone e con l'amministratore delegato Luca Cheri ho percepito una grande sintonia e la volontà di costruire qualcosa che andasse oltre una semplice sponsorizzazione".

Il numero uno biancoblù sottolinea come l'intesa abbia un valore che supera l'aspetto economico. "Da presidente provo un grande orgoglio nel vedere un'azienda che rappresenta il nostro territorio scegliere di condividere il proprio cammino con il nostro club. È il segnale che sport e impresa possono crescere insieme quando condividono gli stessi valori. Per noi questa partnership rappresenta molto più di un accordo commerciale: è la scelta di credere in un percorso di crescita condiviso, fondato su valori, ambizione e responsabilità".

Costamagna guarda anche al futuro della pallavolo cuneese. "La pallavolo a Cuneo non è soltanto uno sport: è un patrimonio di identità, partecipazione e appartenenza. Sapere che un'eccellenza come Acqua Sant'Anna ha deciso di investire in questo patrimonio ci riempie di orgoglio e ci dà ancora più forza. Sono convinto che, insieme a loro e con il sostegno del nostro pubblico, potremo continuare a far crescere il Cuneo Volley dentro e fuori dal campo".

L'ingresso di Acqua Sant'Anna come main sponsor segna dunque un nuovo capitolo nella storia del club, che si prepara ad affrontare il suo secondo anno in SuperLega con una denominazione destinata ad avere grande visibilità sui principali palcoscenici della pallavolo italiana.

È l'incontro tra due eccellenze nate e cresciute nello stesso territorio, accomunate dalla volontà di investire nel futuro della provincia di Cuneo e di portarne il nome sempre più in alto.