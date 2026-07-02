Entracque isolata da due settimane: "Senza telefono fisso e cellulare. Così si spopola la montagna"

Da quasi due settimane, a Entracque, c'è chi denuncia di vivere senza linea telefonica fissa e senza copertura per i cellulari. Una situazione che, secondo un nostro lettore, sta creando notevoli disagi ai residenti e a chi frequenta la valle fedelmente da anni, tanto da spingerlo a scrivere una lettera di protesta.

L'indignazione si traduce in una domanda volutamente provocatoria: "Per poter comunicare con il resto del mondo bisogna forse dotarsi di un telefono satellitare?"

Per il lettore, il problema va ben oltre il semplice disagio quotidiano. In un territorio montano dove da anni si parla di rilancio turistico, contrasto allo spopolamento e sostegno ai residenti, l'assenza di un servizio essenziale come quello telefonico rappresenta una contraddizione difficile da comprendere.

"Oggi viviamo in un'epoca in cui essere reperibili è diventato indispensabile – osserva –. Ma soprattutto è una questione di sicurezza. Cosa succederebbe in caso di un'urgenza sanitaria, di un incidente stradale o di qualsiasi altra emergenza se non fosse possibile chiamare i soccorsi?"

Secondo quanto riferito, l'unica alternativa realmente funzionante sembrerebbe essere affidarsi a un operatore che utilizza collegamenti radio, senza dipendere dalla rete tradizionale. Una soluzione che, però, non può essere considerata la normalità per un'intera comunità.

Le criticità segnalate non si fermano alle telecomunicazioni. Il lettore richiama l'attenzione anche sul distributore di carburante del paese, che risulterebbe chiuso e fuori servizio, nonostante avrebbe potuto rappresentare un servizio importante sia per i residenti sia per i numerosi visitatori che scelgono Entracque durante la stagione estiva.

Una serie di disservizi che, conclude amaramente il nostro lettore, rischia di trasmettere un messaggio poco incoraggiante a chi vive in montagna e a chi vorrebbe sceglierla per lavorare, investire o trascorrere le proprie vacanze. Perché parlare di sviluppo delle aree alpine significa anche garantire servizi essenziali efficienti, a partire dalle comunicazioni e dalle infrastrutture di base.