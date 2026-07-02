Ristoranti e pizzerie, da Savigliano un appello a collaborare per la stagione teatrale

Il Comune di Savigliano lancia un appello a ristoranti e pizzerie della città a collaborare nell'ambito della stagione teatrale 2026/2027.

L'iniziativa ha l'obiettivo di valorizzare l'offerta culturale e gastronomica locale, offrendo a spettatori, abbonati ed artisti agevolazioni e servizi dedicati nelle serate di spettacolo.

I punti ristoro aderenti si impegneranno a riconoscere ai possessori di biglietto o abbonamento della stagione teatrale – oltre che ad artisti ed operatori accreditati – una o più agevolazioni: sconto sul conto, menù convenzionato a prezzo fisso, aperitivo teatrale dedicato o dessert o bevanda omaggio.

Possono aderire ristoranti e pizzerie ubicati in città, regolarmente autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande ed in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti.

La promozione avrà validità per l'intera stagione teatrale 2026/2027 con possibilità di rinnovo previo accordo tra le parti.

Gli interessati devono compilare la scheda relativa alla manifestazione d'interesse entro le 12 del 22 luglio ed inviarla, insieme alla copia del documento di identità, a comune.savigliano@legalmail.it .