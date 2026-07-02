Roero protagonista tra vino e territorio: bilancio positivo per l’Enoteca e nuovi eventi a luglio

L'Enoteca Regionale del Roero chiude il mese di giugno con un bilancio positivo, confermando il proprio impegno nella promozione del territorio attraverso iniziative capaci di unire vino, paesaggio, prodotti locali e momenti di convivialità.

Il mese si è concluso con due appuntamenti che hanno raccontato il Roero da prospettive diverse ma complementari. Domenica 21 giugno si è svolta la Passeggiata tra i Vigneti del Roero, con itinerario a Monteu Roero tra Ciabot San Giorgio, Occhetti e Sant'Anna: un percorso di circa 5 chilometri tra vigneti, strade sterrate e punti panoramici, arricchito da soste di degustazione in vigna e concluso con una merenda sinoira finale, in un clima di festa e condivisione.

Venerdì 26 giugno l'Enoteca ha invece ospitato la Serata in Rosa, appuntamento dedicato ai vini rosati fermi e agli spumanti rosé delle cantine associate. Una degustazione con oltre 35 etichette che ha messo in luce una tipologia sempre più presente nelle scelte produttive delle aziende del Roero, capace di interpretare con freschezza, versatilità e personalità il patrimonio vitivinicolo del territorio. La serata è stata accompagnata da un'apericena con prodotti locali, rafforzando il dialogo tra vino e sapori del Roero.

Il mese di luglio si apre ora con nuovi appuntamenti di promozione. Giovedì 9 luglio l'Enoteca Regionale del Roero parteciperà a "Mille Luci nel Piatto" a Cuneo, portando una selezione di vini e cantine del territorio in un contesto di incontro dedicato alla gastronomia, alla beneficenza e alla valorizzazione delle produzioni locali.

Il momento centrale del calendario sarà però domenica 12 luglio a Canale, con la terza edizione di "Enoteca Regionale del Roero in Festa", iniziativa promossa dall'Enoteca Regionale del Roero nel centro storico, lungo via Roma 57, di fronte alla sede dell'Enoteca.

La serata proporrà i sapori del Roero a tavola, con una cena nel cuore di Canale, musica, convivialità e una degustazione esclusiva dei vini di oltre 80 produttori. Un grande appuntamento collettivo pensato per raccontare il "Brand Roero" attraverso enogastronomia e territorio, nel segno di unione, costanza, ottimismo e sentimento.

La partecipazione alla serata ha un costo di 35 euro a persona e comprende la degustazione in forma libera dei vini e la cena con menù estivo. È richiesta la prenotazione.

Ad arricchire il programma, alle 19.15, presso la ex Chiesa di San Giovanni in Piazza Italia a Canale, sarà proposta la proiezione in anteprima nazionale del cortometraggio "Masnà", del regista Marco Ottavio Graziano, realizzato da Harmonia Film per l'Enoteca Regionale del Roero con il sostegno della Regione Piemonte.

Il cortometraggio, interamente girato nel Roero, racconta il territorio attraverso una storia intima e poetica, in cui paesaggio, fantasia e memoria diventano strumenti per guardare il mondo con occhi nuovi. Le Rocche, le colline, i filari e gli scorci di Canale entrano così in un racconto destinato a diventare anche veicolo di promozione culturale del Roero in Italia e all'estero.

«Il mese di giugno – dichiara il Presidente dell'Enoteca Regionale del Roero, Marco Perosino – ha confermato la bontà di un lavoro che vuole raccontare il Roero in tutte le sue espressioni: il paesaggio vitato, i vini, la convivialità, i prodotti del territorio e la capacità di accogliere. La passeggiata nei vigneti e la Serata in Rosa sono state due iniziative diverse ma unite dalla stessa visione: far vivere il Roero come esperienza autentica. Con luglio proseguiamo questo percorso, portando il territorio anche fuori sede, a Cuneo, e preparando a Canale una festa che vuole essere un momento di incontro tra produttori, istituzioni, cittadini e appassionati. L'anteprima del cortometraggio "Masnà" aggiunge inoltre un elemento culturale importante, perché racconta il Roero con un linguaggio nuovo, capace di parlare anche a pubblici diversi».

Con questo calendario, l'Enoteca Regionale del Roero conferma il proprio ruolo di presidio e coordinamento nella promozione del territorio, lavorando per costruire occasioni di incontro che mettano in relazione vino, paesaggio, cultura, accoglienza e comunità.