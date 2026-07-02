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Sport | 02 luglio 2026, 17:47

Minivolley Libellula Volley: aperte le manifestazioni di interesse per la nuova stagione a Fossano

Il Minivolley rappresenta il primo approccio alla pallavolo attraverso il gioco, il movimento e il divertimento. Un'attività pensata per favorire lo sviluppo motorio, la socializzazione e la crescita personale in un ambiente sicuro, accogliente e seguito da istruttori qualificati.

La nuova stagione del Minivolley Libellula è già pronta a partire. In vista dell'inizio dei corsi di settembre, la società ha avviato una campagna dedicata alle famiglie che desiderano avvicinare i propri bambini e le proprie bambine al mondo della pallavolo.

L'iniziativa si inserisce nel più ampio progetto della House of Volley, nato dalla collaborazione tra Libellula Volley e Granda Volley Academy, con l'obiettivo di fare di Fossano un punto di riferimento per la crescita della pallavolo sul territorio. Un progetto che punta a costruire un percorso completo, capace di accompagnare i più giovani dai primi allenamenti fino ai livelli agonistici.

Per questo motivo Libellula Volley invita le famiglie a compilare il modulo dedicato, accessibile tramite QR Code o dai canali ufficiali della società.

Non si tratta di un'iscrizione, ma semplicemente di una manifestazione di interesse che consentirà di ricevere tutte le informazioni sulla nuova stagione e di essere ricontattati a settembre.

Chi lascerà i propri contatti potrà inoltre usufruire della promozione, che comprende:

  • un periodo di prova più lungo;
  • uno sconto sulla quota mensile;
  • un omaggio alla prima lezione in palestra.

Il Minivolley rappresenta il primo approccio alla pallavolo attraverso il gioco, il movimento e il divertimento. Un'attività pensata per favorire lo sviluppo motorio, la socializzazione e la crescita personale in un ambiente sicuro, accogliente e seguito da istruttori qualificati.

Con questa iniziativa, Libellula Volley rinnova il proprio impegno nella promozione dello sport tra i più giovani e invita tutte le famiglie interessate a conoscere il progetto. Lasciare i propri dati non comporta alcun obbligo di iscrizione, ma offre l'opportunità di ricevere tutte le informazioni sui corsi in partenza a settembre e di scoprire da vicino il mondo del Minivolley e della House of Volley.

Per ricevere maggiori informazioni è sufficiente scannerizzare il QR Code o accedere a questo link https://moduli.golee.it/libellula-area-volley-bra-asd/minivolley-fossano-settembre-2026 : nessun vincolo, nessun obbligo di iscrizione, solo l'opportunità di scoprire da vicino il mondo del Minivolley Libellula e della nuova House of Volley Femminile.

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