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| 02 luglio 2026, 18:23

Pmi: Camisa (Confapi), 'Manager e investimenti per colmare il divario digitale'

Pmi: Camisa (Confapi), 'Manager e investimenti per colmare il divario digitale'

(Adnkronos) - "Siamo in un periodo epocale di svolta in cui innovazione e digitalizzazione rendono centrale il ruolo dei manager nelle Pmi. La capitalizzazione sarebbe uno strumento straordinario per rinnovare, investire, digitalizzare e agganciarci alla competizione globale. Servono investimenti strutturali e misure per trattenere i giovani: senza giovani non c'è impresa, senza impresa non c'è ricchezza". Così Cristian Camisa, presidente Confapi, in occasione del Forum nazionale di Federmanager tenutosi a Roma presso l'Auditorium Antonianum. 

 

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