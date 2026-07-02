Pmi: Vittimberga (Inps), 'Coesione, lavoro di qualità e competenze per la sostenibilità del sistema'

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(Adnkronos) - "La sostenibilità del sistema passa da una visione olistica che unisce lavoro, imprese e politiche industriali, serve superare i compartimenti stagni e costruire una vera alleanza tra istituzioni, imprese e manager. Le competenze del futuro e la qualità del lavoro sono decisive per affrontare le trasformazioni dell'intelligenza artificiale e dell'economia". Ha dichiarato Valeria Vittimberga, direttore generale dell'Inps, in occasione del Forum nazionale di Federmanager tenutosi a Roma presso l'Auditorium Antonianum.