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| 02 luglio 2026, 17:50

Salute: Siracusano (Css), 'strumenti perché cambiamento tecnologico promuova benessere'

Salute: Siracusano (Css), 'strumenti perché cambiamento tecnologico promuova benessere'

(Adnkronos) - "Il cambiamento antropologico e tecnologico non solo è irrinunciabile, ma è una parte evolutiva dell'essere umano. In questa evoluzione dobbiamo quindi individuare nuovi paradigmi e nuove modalità per riuscire a far sì che questi strumenti siano promotori di salute e non causa di disagio". Lo ha detto Alberto Siracusano, coordinatore del tavolo tecnico della Salute mentale e presidente del Consiglio superiore di sanità e professore emerito di psichiatria all'università di Roma Tor Vergata, nel corso dell'incontro 'La salute mentale dei giovani nell'era degli algoritmi. Una sfida per famiglia, scuola e società', organizzato presso il Centro studi americani a Roma. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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