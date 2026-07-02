ATLETICA / A Caorle i campionati italiani U20, in gara cinque portacolori di squadre cuneesi

280 atleti, 267 società (20 le piemontesi), 42 titoli in palio. Caorle, ospita i campionati italiani Under 20 sabato 4 e domenica 5 luglio presso lo stadio Giovanni Chiggiato.

A differenza del passato, insieme agli juniores a questa edizione possono partecipare anche gli atleti della categoria allievi (under 18), molti dei quali in avvicinamento agli Europei di Rieti ormai imminenti.

DONNE. Tra le allieve in gara dopo i tricolori di Grosseto Irosayike Ikuenobe (Safatletica Piemonte), attesa in pedana nel triplo; Valeria Lo Voi (Battaglio CUS Torino) sui 100hs; Eloise Vallet (Sisport) nel giavellotto, in cui si presenta con la miglior misura; Matilde Cecati (Sisport) nel disco.

Tra le juniores in gara, da segnalare, invece, la presenza di Francesca Bianco (ASD Dragonero), reduce dall’esordio in maglia azzurra agli Europei off-road di Kamnik, al via dei 5000 metri. Iris Liut (Safatletica Piemonte) sarà impegnata sui 1500 e sui 3000 metri, la sua compagna di club Sofia Castelli sui 3000 siepi. Viola De Scalzi (Safatletica Piemonte) sarà in gara nella marcia. Nei concorsi ancora da seguire Louly Sartoris (Novatl. Chieri) nel lungo, Chiara Torchia (Atl. Serravallese) nel peso, Sandra Christina Mbiokwu (Safatletica Piemonte) nel martello.

UOMINI. Dopo aver conquistato il titolo indoor, Leonardo Scalon (Battaglio CUS Torino) si presenta in pedana del salto con l’asta a Caorle con i favori del pronostico per conquistare anche il titolo outdoor; 5,35 il suo personale stagionale. In gara con lui anche il suo compagno di club Bright Osegbo.

Restando ai salti, da seguire il triplo con Gustavo Alves Nunes (Battaglio CUS Torino) e Filippo Gallo (Sisport) accreditati rispettivamente della quarta e quinta miglior misura.

Quarto miglior accredito sui 110hs per Michele Gallini (Team Atl. Mercurio Novara), in crescita nelle ultime uscite (Silver Gala e CdS Assoluto con la maglia dell’Atl. Studentesca Rieti); 13.94 il crono con cui si presenta. Nella stessa gara da seguire anche il suo compagno di club Giulio Cesare Ventura. Sui 400hs invece punta ad un posto in finale Giorgio Isopi (Battaglio CUS Torino), suo il sesto accredito (53.27).

Nello sprint, da seguire Lorenzo Musso (UGB), in gara sia sui 100 che sui 200, così come Alessandro Bedeschi (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo). Sui 400 sarà impegnato Juan Josè Caggia (Safatletica Piemonte) che in carriera vanta un titolo italiano allievi sul giro di pista; con lui anche Riccardo Prette (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo) e Daniele Fornasiero (Futuratletica Piemonte). Nel mezzofondo da seguire gli azzurrini della corsa in montagna Christian Piana (Sport Project VCO) e Francesco Pepe (Atl. Saluzzo), al via dei 5000 metri con Stefano Pazzinetti (Sport Project VCO), quest’ultimo impegnato anche sui 3000 metri mentre sulle siepi ci sarà Lorenzo Laratore (Atl. Saluzzo). Sui 1500 da seguire Emanuele Orrù (Battaglio CUS Torino) mentre nella marcia ci sarà Riccardo Capano (Battaglio CUS Torino). Nei lanci da segnalare Matteo Princisvalli (Atl. Alessandria), allievo già finalista a Grosseto.

DIRETTA STREAMING - I campionati italiani Under 20 saranno trasmessi in diretta streaming integrale sabato 4 luglio dalle 9.15 alle 20 e domenica 5 luglio dalle 9 alle 16 su www.atleticaitaliana.tv e app SportFace. Prevista una differita tv su RaiSport nella serata di lunedì 6 luglio dalle 21.15 alle 22.45.