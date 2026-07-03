Ad Alba l’appello di corso Bra: "Un intero quartiere è ormai ostaggio dei passaggi a livello"

Un quartiere ostaggio dei passaggi a livello. E’ la situazione nella quale da diverse settimane convivono residenti e commercianti di corso Bra ad Alba.

Una zona, quella in uscita dalla città in direzione Biglini, la cui storica convivenza con la linea ferroviaria per Torino sta diventano problematica in ragione di una serie infinita di malfunzionamenti, ritardi e disservizi.

"Abbiamo qui la nostra attività dal 1973, da più di cinquant’anni. Per cui siamo da sempre abituati a convivere col treno – spiega Luisella Bordino, titolare di un noto negozio di articoli da campeggio, tra i commercianti che hanno la propria attività nella parte del corso prossima al 'rondò', alla rotatoria all'incrocio con corso Canale e corso Asti –. Un tempo le corse erano addirittura quattro all’ora. Il passaggio a livello allora veniva alzato a mano dal casellante, col quale avevamo un rapporto quotidiano al punto che mia madre gli batteva a macchina gli orari dei treni, per facilitarlo nell’opera. Il problema – prosegue l'esercente – è che allora le sbarre si abbassavano e rialzavano nell’arco di pochi minuti. Ora invece passano solamente due treni all’ora, ma sono perennemente in ritardo. I malfunzionamenti sono frequentissimi. Le stesse sbarre, ora automatiche, rimangono abbassate anche per 20 o 25 minuti. Il corso rimane percorribile per mezz’ora ogni ora. Ai ritardi della ferrovia si sommano poi gli incidenti stradali: giorni addietro a una bisarca è scoppiato uno pneumatico. Di qui non sarebbe nemmeno dovuta passare, è rimasta bloccata sul passaggio a livello per un tempo interminabile… ".

Ieri l’altro, 1° luglio, uno degli ultimi casi, nemmeno il più grave: il treno in arrivo da Torino e atteso ad Alba per le ore 15.53 non è mai arrivato. Il suo passaggio è stato annunciato dal movimento automatico delle sbarre ma il convoglio non è mai transitato, non si sa per quale ragione, mentre queste sono state chiuse per oltre un quarto d’ora. Col solito risultato di lunghe code lungo corso Bra, ma anche sulla rotatoria di ingresso ad Alba e nella zona del Mussotto.

Un andazzo che, come è facile immaginare, limita di molto i movimenti di residenti, pendolari e anche dei potenziali clienti, indotti a scegliere zone e fornitori più facilmente accessibili, per i propri acquisti.

Il caso è ben noto all’Amministrazione comunale – che nelle scorse settimane ha scritto a Rete Ferroviaria Italiana ( qui ) - e nel corso dell’ultimo Consiglio comunale è stato anche oggetto di una specifica interrogazione ( leggi qui ) con la quale si è tornato a ipotizzare di ovviare alla problematica mediante la realizzazione di un sottopassaggio .

I commercianti si sono rivolti anche in Regione, alla segreteria del governatore Cirio e all’assessore Marco Gabusi, che ha assicurato un interessamento.

Ma a spaventare sono i tempi delle possibili risposte di Rete Ferroviaria Italiana, cui si accompagna una reputazione non propriamente commendevole, in quanto a sollecitudine.

"Apprezziamo l'intervento dell’Amministrazione comunale e della Regione, che ringraziamo, ma auspichiamo che quanto prima arrivi un riscontro delle Ferrovie – dicono i commercianti –, una seria presa in carico del problema che passi da controlli approfonditi sui tempi di chiusura dei passaggi a livello e sull'efficienza della linea, in modo da mettere fine alla continua sequela di guasti che ci sta penalizzando in modo così grave".