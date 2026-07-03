Alba, interruzione dell’energia elettrica a Mussotto il 10 luglio

E-distribuzione, Unità Territoriale di Cuneo, ha comunicato al Comune di Alba una nuova interruzione programmata dell’energia elettrica che interesserà il quartiere Mussotto nella giornata di venerdì 10 luglio 2026.

Il servizio sarà sospeso dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e riguarderà esclusivamente i clienti alimentati in bassa tensione.

Le vie coinvolte dall’intervento sono: località Mussotto (civici 16bis, 16ter, da 22 a 24, 30, 34, 34bis, da 34ter a 36; 17, 17bis, da 23bis a 25, 31b), corso Canale (da 105 a 107 e alcuni civici senza numero), strada Missione (numeri 4, 11, 15 e 19), strada Borghino (numeri 23 e 40), oltre ad alcune utenze identificate come “sn”, “ip” e “cant”.

Durante l’esecuzione dei lavori, l’erogazione dell’energia potrebbe essere temporaneamente riattivata per brevi periodi. Per questo motivo, E-distribuzione raccomanda ai cittadini di prestare la massima attenzione, evitando comportamenti imprudenti e l’utilizzo degli ascensori.

Per informazioni sui lavori programmati è possibile consultare il sito ufficiale e-distribuzione.it, inviare un SMS al numero 320.2041500 indicando il codice POD presente in bolletta, oppure utilizzare l’app gratuita dedicata. Per segnalazioni di guasti resta attivo il numero verde 803.500.