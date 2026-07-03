"Bra’s" punta a superare quota 100mila presenze con un programma ricchissimo e un eccezionale parterre di ambasciatori [FOTO E VIDEO]

“Il sapore della felicità” è il motto pensato dalla direttrice artistica Valentina Moretto per evidenziare le direttrici dell’edizione 2026 di “Bra’s”.

L’evento del gusto, della cultura e della tradizione è stato presentato ieri, giovedì 2 luglio, alle Cantine Ascheri.

Regina indiscussa della manifestazione in programma dal 17 al 20 settembre sarà ovviamente la specialità braidese per eccellenza, accompagnata da tre altre prelibatezze locali quali il Bra Dop nelle varianti tenera e dura, il riso e il pane di Bra.

Di assoluto valore anche la squadra chiamata a valorizzare tali eccellenze ai fornelli. Si tratta infatti degli chef tre Stelle Michelin Antonino Cannavacciuolo, Michelangelo Mammoliti e Massimo Camia, insieme a ospiti quali il collega Carlo Cracco per la cucina e I Neri per Caso per la musica, in un contesto non solo italiano, ma internazionale.

L’evento biennale, che punta a superare le 100mila presenze pubblico della passata edizione, è come sempre curato dalla Confcommercio Ascom Bra, con lo staff alla guida del direttore Luigi Barbero, con la collaborazione del Comune di Bra e ovviamente dei quattro principali consorzi di tutela dei prodotti braidesi per eccellenza: quello della salsiccia presieduto da Marco Carena, del pane da Giuseppe Battaglino, del formaggio Bra Dop da Franco Biraghi e del riso da Giovanni Allocco. Al loro fianco istituzioni, associazioni e sponsor quali la Regione Piemonte, la Camera di Commercio di Cuneo, l'Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero, Confartigianato Cuneo, Coldiretti Cuneo e Slow Food Bra.

Tanti gli ospiti presenti alla conferenza di presentazione, oltre al padrone di casa Luigi Barbero, il sindaco Gianni Fogliato, il presidente Cciaa Luca Crosetto, il consigliere regionale Daniele Sobrero, il presidente del Distretto del Cibo del Roero Silvio Artusio Comba, i presidente provinciali di Confcommercio Danilo Rinaudo e di Confartigianato Daniela Balestra, il neopresidente della Confraternita della Salsiccia di Bra Armando Verrua, passando per gli sponsor e gli altri vari rappresentanti degli enti a supporto dell’evento.

Dopo le ultime due anteprime di avvicinamento (giovedì 23 a Torino al Cannavacciuolo Bistrot, con lo chef Antonino Cannavacciolo, già presente nei mesi scorsi a Bra per la registrazione di una puntata di "MasterChef", scelto come Ambassador 2026 della prossima manifestazione, e giovedì 10 settembre al ristorante La Rei Natura con l’altro Chef Ambassador, Michelangelo Mammoliti) Bra’s inizierà giovedì 17 dicembre con un programma diffuso che trasformerà la Città di Bra in un grande palcoscenico dedicato alle eccellenze enogastromiche, alla cultura, alla musica, al turismo e alla convivialità.

«BRA’S è una manifestazione che racconta in modo autentico la forza del Piemonte: un territorio capace di trasformare le proprie eccellenze agroalimentari, la propria storia e la propria cultura in un’esperienza aperta, attrattiva e riconosciuta a livello nazionale – commentano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore all’agricoltura Paolo Bongioanni – la Salsiccia di Bra, il Formaggio Bra DOP, il Pane di Bra e il Riso di Bra rappresentano un patrimonio identitario che parla di qualità, filiere, lavoro e comunità, e che, attraverso questo festival, diventa anche promozione turistica, sviluppo economico e occasione di incontro per migliaia di persone. Come Regione Piemonte siamo orgogliosi di sostenere un evento che valorizza Bra, le Langhe, il Roero, il Monferrato e l’intero sistema piemontese del gusto, portando nel mondo l’immagine di una regione accogliente, dinamica e capace di fare squadra. Il progetto che rende BRA’S il primo grande evento enogastronomico italiano blind-friendly, con menù accessibili anche a persone cieche e ipovedenti grazie al Braille e a QR code scansionabili stampati in 3D, è un segnale concreto di attenzione e civiltà: l’eccellenza è davvero tale quando è accessibile a tutti. Questa è la direzione che vogliamo continuare a sostenere, perché il Piemonte cresce quando sa unire qualità, inclusione e futuro»

Il sindaco di Bra Gianni Fogliato e l’assessore alla cultura Biagio Conterno: «Le eccellenze gastronomiche di Bra – salsiccia, pane, formaggio e riso – al centro, per un evento imperdibile che, insieme al gusto, saprà raccontare anche la Città, la sua bellezza e unicità. L’edizione 2026 di BRA’S torna portando nel cuore del centro storico quegli elementi che hanno fatto del Festival un appuntamento di riferimento nel panorama enogastronomico nazionale. Sarà una bellissima occasione per apprezzare e vivere l’eccellenza. Quella a tavola, dei prodotti e dei produttori. Quella di una programmazione che non dimentica il divertimento di qualità. Ma anche quella di un evento sostenibile che apre finestre di confronto e crescita, di una città che sa accogliere, di un patrimonio artistico, commerciale e culturale tutto da scoprire. BRA’S è molto dipiù di un appuntamento, è una grande opportunità, che intreccia cultura, enogastronomia, divertimento, tradizione, educazione e turismo, portando in scena il meglio della produzione locale e valorizzando un territorio dalle tante potenzialità. Vi aspettiamo a BRA’S».

«Oggi presentiamo una edizione di BRA’S che punta a dimostrare una vocazione internazionale – spiega il direttore di Ascom Bra Luigi Barbero – il ricchissimo programma nasce dalla volontà di raccontare Bra attraverso ciò che la rende unica: la qualità dei suoi prodotti, la forza delle sue tradizioni, la capacità di accogliere e di fare sistema. La Salsiccia di Bra, il Formaggio Bra DOP, il Pane di Bra e il Riso di Bra non sono soltanto eccellenze gastronomiche, ma simboli di una comunità che ha saputo trasformare il proprio patrimonio identitario in un progetto culturale, turistico ed economico di respiro nazionale. Quest’anno presentiamo un palinsesto particolarmente ricco, che unisce grandi chef, botteghe storiche, mercati, laboratori, musica, spettacoli, percorsi esperienziali, solidarietà e iniziative pensate per le famiglie, con l’obiettivo di portare Bra nel mondo e, allo stesso tempo, il mondo a Bra. Siamo orgogliosi anche del percorso sull’inclusività insieme a UICI Piemonte, con la preziosa collaborazione di Franco Lepore, Presidente dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti del Piemonte che rende BRA’S un evento sempre più accessibile, aperto e attento a tutti i pubblici, e del progetto di raccolta fondi per FORMA - Fondazione Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino. Dietro questo risultato c’è un grande lavoro di squadra tra Ascom Bra, istituzioni, consorzi, operatori economici, associazioni e realtà del territorio: è questa collaborazione che permette al festival di crescere, di innovare e di confermarsi come una delle manifestazioni più rappresentative del Piemonte e dell’Italia del gusto».

LE INTERVISTE [VIDEO]

I PRINCIPALI APPUNTAMENTI DI “BRA’S 2026”

L’apertura ufficiale è prevista giovedì 17 settembre alle ore 20.30 con la tradizionale cena di apertura del Festival, il Gran Galà della Salsiccia di Bra, quest’anno affidato al BRA’S Chef Ambassador Massimo Camia, del ristorante "Massimo Camia" di Novello.

Venerdì 18 settembre alle ore 17, in occasione dell'inaugurazione ufficiale di BRA'S 2026, nel centenario della scomparsa, anche Margherita di Savoia, prima Regina d'Italia, farà il suo ingresso in città a bordo di una meravigliosa carrozza storica, accolta da danze in costume, figuranti e sbandieratori, insieme alla colonna sonora della Banda Musicale "Giuseppe Verdi" della Città di Bra e alle autorità cittadine e regionali.

Durante i giorni del festival la carrozza della regina sarà a disposizione del pubblico, che potrà partecipare ad una promenade sul cocchio reale, degustando un prelibato cestino da pic-nic con i sapori di Bra, per vivere un'esperienza indimenticabile tra storia, natura e sapori del territorio, in collaborazione con l'Associazione Redini Antiche. Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto a FORMA ETS – la Fondazione Ospedale Infantile Regina Margherita.

Dalle 19 a mezzanotte con BRA’S IN CONSOLLE, edizione speciale della seguitissima rassegna Aperitivo in Consolle, CHE trasformerà la città in un grande palcoscenico diffuso tra i dehor dei locali del centro con il live set della DJ Crew Tutta Fuffa in radiodiffusione dal palco di Piazza Caduti per la Libertà, a creare un'unica colonna sonora che accompagnerà il pubblico nelle esperienze di gusto tra gli stand gastronomici.

Piazza Caduti per la Libertà sarà poi, il sabato e la domenica, il fulcro di VIBRATIONS, l’area talk per incontri, interviste e dibattiti che, al calare della sera, diventerà palco per musica live e intrattenimento. Durante il giorno decine di ospiti importanti si alterneranno sul palco in una vera e propria agorà: già attesissimi gli Chef Ambassador Antonino Cannavacciuolo, Carlo Cracco, Michelangelo Mammoliti e Massimo Camia. Tra gli ospiti anche Fulvio Marino, mugnaio e panificatore piemontese di terza generazione, amato protagonista TV e social della cultura dei lievitati contemporanei e, grazie alla collaborazione con il Distretto del Cibo del Roero, anche il professor Giorgio Calabrese, medico nutrizionista, importante volto televisivo, docente universitario di Dietologia umana e Dietoterapia e presidente del Comitato Nazionale Sicurezza Alimentare (CNSA) del Ministero della Salute

Sabato 19 settembre BRA’S LIVE offrirà concerti gratuiti della Bandakadabra, in corso Garibaldi alle 18, e poi dalle 21 in piazza XX Settembre con i Neri per Caso. Il gruppo a cappella più noto del panorama italiano, diventato noto al pubblico nel 1995 vincendo la sezione “Nuove Proposte” del Festival di Sanremo con il brano “Le ragazze”, presenza fissa dí importanti trasmissioni televisive come il Gialappa’s Show, sarà protagonista di un viaggio tra i successi dei più grandi esponenti della musica internazionale come Sting, Michael Jackson, George Gershwin, per ritornare in Italia e poi a Napoli con il sound dal sapore blues di Pino Daniele e agli inediti che hanno reso celebre il gruppo.

Corso Garibaldi ospiterà alcune delle esperienze più identitarie del festival.

Sotto la meravigliosa ALA STELLATA gli Chef Resident Stellati proporranno show cooking d’autore e piatti pensati per rendere accessibile al pubblico un’esperienza gastronomica di alto livello. Protagonisti dell’edizione 2026 saranno gli Chef Resident Pasquale Laera, del ristorante Borgo Sant’Anna di Monforte d’Alba, e Gabriele Boffa, della Locanda Sant’Uffizio di Cioccaro di Penango, interpreti di una cucina capace di valorizzare territorio, creatività e materia prima, che proporranno due piatti stellati a testa con i sapori di Bra per i pranzi e le cene del festival, per un totale di migliaia di pasti stellati al prezzo popolare di 15 € cadauno.

BRA'S Festival è il primo grande evento italiano ad essere “blind-friendly”. BRA’S punta all'inclusività. Grazie alla collaborazione con il progetto di Confcommercio Provincia di Cuneo VISTA SENZA LIMIT, con UICI Piemonte e al sostegno della Regione Piemonte, é il primo grande evento enogastromico d’Italia a rendere facilmente accessibili i propri menù anche a persone cieche e ipovedenti trascrivendoli nella forma del sistema Braille e rendendoli consultabili attraverso qrcode scansionabili stampati in 3D.

Sempre in Corso Garibaldi prenderanno vita il Caffè Storico Sabaudo, omaggio agli eleganti bar torinesi di fine Ottocento, con caffè, cioccolato, Vermouth e specialità come il Bramezzino e i Brajoux, l’Antica Bottega dei Macellai, fedele ricostruzione di una macelleria braidese dell’epoca di Re Carlo Alberto, dove acquistare la Salsiccia Cruda di Bra fresca e Profumo di Pane, una panetteria cittadina che racconterà l’arte dei maestri panificatori del Consorzio del Pane di Bra.

Piazza XX Settembre sarà invece il cuore della Piazza delle Eccellenze del Piemonte, un grande padiglione dedicato alle migliori produzioni agroalimentari regionali, tra consorzi di tutela, piccole etichette e produttori. Accanto a questo spazio, il progetto Our Land offrirà un punto istituzionale e informativo dedicato a Bra, Langhe, Roero, Monferrato e alla Regione Piemonte, con attività di accoglienza e promozione del territorio. Tra Corso Cottolengo e Piazza Spreitenbach troveranno spazio i Mercati del Gusto, vetrina delle produzioni locali a cura di Coldiretti, Confartigianato e Mercato della Terra della Condotta Slow Food di Bra.

Piazza Spreitenbach accoglierà inoltre il Villaggio delle Regioni, con il meglio dell’enogastronomia piemontese che dialoga con le specialità delle regioni amiche Valle d’Aosta, Liguria, Emilia-Romagna e Calabria, e l’attesissima area Around the World, dedicata ai sapori internazionali. BRA'S amplia i propri orizzonti proponendo uno spazio esclusivo dedicato ai sapori e alle tradizioni gastronomiche internazionali ospitando l’Association EURAF Europe Afrique Côte d’Ivoire con la Chambre de Commerce Afrique Occidentale CISAO che porteranno a Bra le eccellenze gastronomiche e artigianali africane e francesi, offrendo un viaggio indimenticabile tra culture, profumi e gusti etnici.

Il programma esperienziale proseguirà con BRA’S LAB, il laboratorio del festival dedicato a show cooking, masterclass, degustazioni guidate, ricette e narrazioni immersive. Tra gli ospiti sono annunciati Alex Li Calzi, conosciuto come L’Orso in Cucina, e Antonella Ricci, chef stellata, volto televisivo di Raiuno e Food Network e figura autorevole della cucina italiana contemporanea.

Grande attenzione sarà riservata anche alle famiglie e alla cultura con il il Paese dei Bralocchi, uno spazio gratuito per i più piccoli ispirato a Pinocchio, in occasione del bicentenario della nascita di Carlo Lorenzini, in arte Collodi. Immersi nel verde dei Giardini del Belvedere, i bimbi potranno divertirsi con giochi, animazioni, asinelli, attività creative e momenti educativi gratuiti in compagnia dei più amati personaggi della fiaba, dalla Fata Turchina al Grillo Parlante con Mastro Geppetto, Lucignolo, il Gatto, la Volpe e Mangiafuoco.

BRA’S CULTURE proporrà l’importantissima e attesissima mostra “Egitto, sulle tracce degli Dei” a Palazzo Mathis, a cura del Museo Egizio di Torino con il Comune di Bra, un viaggio affascinante nel cuore del pensiero religioso e magico della civiltà egizia attraverso tredici amuleti originali e altri reperti inediti legati al culto del Faraone.

L’itinerario culturale prosegue con il Barocco piemontese nella Chiesa della Santissima Trinità della Confraternita dei Battuti Bianchi, che quest’anno festeggia 400 anni di storia e attività, e l’apertura di tutti i meravigliosi musei cittadini.

Con BRA’S EXPERIENCE il festival inviterà il pubblico a scoprire la città e il territorio attraverso percorsi turistici guidati, lezioni di cucina, visite alle Cantine Ascheri e alle macellerie braidesi, laboratori del gusto a Palazzo Mathis, bike tour e trekking tour.

BRA’S LABEL presenta una Limited Edition del Motelupa Rosso 2021 di Matteo Ascheri, 100 bottiglie limitate da collezione dedicate a Bra’S, impreziosite da un'etichetta d'autore firmata dal noto artista braidese Andrés Avré. Un progetto esclusivo che accompagnerà i brindisi dei momenti ufficiali più importanti del festival, e che diventerà esperienza immersiva attraverso la mostra delle opere dell’artista nella suggestiva location delle Cantine Ascheri, dove la degustazione del vino e l'incontro con le opere hanno ispirato questa creazione. Un viaggio in cui il territorio si racconta attraverso il vino e l'arte.

A completare il programma saranno BRA’S SHOP, con il coinvolgimento del centro commerciale naturale di Bra tra iniziative speciali, offerte, musica e spettacoli, e BRA’S RESTAURANT, progetto che renderà i ristoranti cittadini ambasciatori del festival attraverso un piatto speciale dedicato ai prodotti e alle tradizioni gastronomiche braidesi, degustabile dal 1° al 30 settembre 2026 nei locali aderenti.

Iniziative che puntano a coinvolgere tutti gli esercenti cittadini in un grande evento collettivo in grado di mostrare al mondo il volto migliore della città di Bra, una città che ha un respiro internazionale e punta sui giovani, anche grazie ai percorsi di studio ITS ACADEMY ICT Piemonte e l’Università di Scienze Gastronomiche.