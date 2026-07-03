Cuneo, al C-Lab incontro sulla longevità: strategie per invecchiare in salute

Lunedì 13 luglio alle ore 18, presso i locali del C-Lab in via Busca n. 3, si terrà il secondo degli incontri del ciclo "Tempo di Benessere, tempo di lunga vita", intitolato "Come contrastare l'invecchiamento: dalla ricerca sul tempo biologico alle strategie per una lunga vita in salute".
Il prof. Marco Demaria, Professore in Invecchiamento Cellulare e Senescenza presso l'European Research Institute for the Biology of Ageing (ERIBA) ed esperto internazionale nel campo dell'invecchiamento biologico, ci guiderà in un viaggio nella geroscienza per scoprire la sfida della medicina moderna: non solo vivere più a lungo, ma vivere più a lungo in salute.
Partendo dagli studi sull'invecchiamento cellulare, spiegherà come contrastare malattie croniche, fragilità e declino funzionale dimostrando che il futuro della longevità dipenderà dalla ricerca scientifica ma anche da prevenzione, alimentazione ed esercizio fisico.
È gradita iscrizione all'indirizzo prenotazioni@fondazioneospedalecuneo.it. L'ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.