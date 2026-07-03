Cuneo, arrivano 32 nuovi Carabinieri nelle stazioni della provincia

Nuove forze in arrivo per l’Arma nella Granda. Nella giornata di oggi, venerdì 3 luglio, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, colonnello Marco Piras, ha accolto presso il Comando di Cuneo 32 militari neo assegnati alle stazioni del territorio.

Si tratta di giovani uomini e donne provenienti dai corsi di formazione delle Scuole Allievi Carabinieri, destinati a rafforzare gli organici delle diverse sedi provinciali, con particolare attenzione alle realtà medie e piccole.

Nel corso dell’incontro, il colonnello Piras ha illustrato ai nuovi arrivati le caratteristiche del territorio e il ruolo centrale che saranno chiamati a svolgere, sottolineando l’importanza del servizio a stretto contatto con la cittadinanza e dell’integrazione nelle comunità locali.

Le assegnazioni rientrano in una più ampia strategia volta a potenziare i servizi di prossimità e la presenza capillare dell’Arma, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e vicinanza ai cittadini, anche nei centri minori della provincia.