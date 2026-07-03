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Attualità | 03 luglio 2026, 16:44

Cuneo, raccolta firme per riattivare la fontana di piazza Europa

Domani, sabato 4 luglio iniziativa dei comitati cittadini insieme a un evento per famiglie con la rassegna “Facciamo vivere piazza Europa”

La fontana di piazza Europa

La fontana di piazza Europa

Una raccolta firme per chiedere la riattivazione della fontana di piazza Europa, inattiva da diversi anni. L’iniziativa è promossa dall’associazione “Di Piazza in Piazza”, realtà cuneese, insieme al Comitato Sos Cedri, anche su sollecitazione di cittadini residenti e operatori della zona.

La fontana viene considerata un elemento rilevante per la vivibilità dell’area, in particolare nei mesi estivi, contribuendo – insieme ai dieci cedri dell’Atlante presenti nella piazza – a garantire ombra e refrigerio durante le giornate più calde.

Il primo appuntamento per la sottoscrizione è in programma sabato 4 luglio, dalle 17 alle 19, proprio in piazza Europa. Ulteriori date saranno comunicate successivamente dagli organizzatori.

Sempre nella giornata di sabato 4 luglio è previsto anche un nuovo appuntamento della rassegna “Facciamo vivere piazza Europa”, promossa dai comitati impegnati nella tutela dei cedri. Dalle 17, l’animatore Prezzemolo proporrà attività e giochi tradizionali rivolti a bambini e adulti, con l’obiettivo di valorizzare e animare uno degli spazi pubblici più frequentati della città.

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