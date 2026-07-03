Cuneo, raccolta firme per riattivare la fontana di piazza Europa

Una raccolta firme per chiedere la riattivazione della fontana di piazza Europa, inattiva da diversi anni. L’iniziativa è promossa dall’associazione “Di Piazza in Piazza”, realtà cuneese, insieme al Comitato Sos Cedri, anche su sollecitazione di cittadini residenti e operatori della zona.

La fontana viene considerata un elemento rilevante per la vivibilità dell’area, in particolare nei mesi estivi, contribuendo – insieme ai dieci cedri dell’Atlante presenti nella piazza – a garantire ombra e refrigerio durante le giornate più calde.

Il primo appuntamento per la sottoscrizione è in programma sabato 4 luglio, dalle 17 alle 19, proprio in piazza Europa. Ulteriori date saranno comunicate successivamente dagli organizzatori.

Sempre nella giornata di sabato 4 luglio è previsto anche un nuovo appuntamento della rassegna “Facciamo vivere piazza Europa”, promossa dai comitati impegnati nella tutela dei cedri. Dalle 17, l’animatore Prezzemolo proporrà attività e giochi tradizionali rivolti a bambini e adulti, con l’obiettivo di valorizzare e animare uno degli spazi pubblici più frequentati della città.