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Attualità | 03 luglio 2026, 17:09

La fossanese Tiziana Martino conduce l’appuntamento celebrativo dei 100 anni del gastronomo ed enologo Luigi “Gino” Veronelli

Appuntamento sabato 11 luglio alle 18 alla Cantina Terre del Barolo di Castiglione Falletto. Per l’occasione interventi e testimonianze con Lucia Veronelli e Gian Arturo Rota e altri ospiti del mondo del vino e della cultura in dialogo con il giornalista Sergio Miravalle

Tiziana Martino

Tiziana Martino

Sarà la fossanese Tiziana Martino, nota scrittrice e critica enogastronomica, anche curatrice dell’opera “De.Co. - il racconto di un territorio” e di recente anche eletta socia fondatrice dell’Associazione nazionale delle denominazioni comunali, a condurre alla Cantina Terre del Barolo di Castiglione Falletto sabato 11 luglio 2026, alle 18, l’appuntamento celebrativo dei 100 anni di Gino Veronelli.

Il compianto Veronelli è stata una delle figure della cultura del vino e del cibo, tra le più importanti in Italia.

Dopo i saluti istituzionali da parte di Paolo Boffa, presidente della Cantina Terre del Barolo e Sergio Romano, presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, seguiranno gli interventi di Beppe Orsini, collaboratore storico di Luigi Veronelli ed esperto di enoturismo, nonché di Massimo Martinelli, enologo di fama internazionale. 

Poi ancora spazio ad Armando Gambera, storico e scrittore, esperto di vino, cibo e Langhe e ad Edmondo Bonelli, naturalista ed esperto in viticoltura. 

Interverrà inoltre Roberto De Donno, presidente dell’ Associazione Nazionale Denominazioni Comunali (De.Co.), con la partecipazione di autorità, amministratori locali e produttori De.Co.

Lucia Veronelli e Gian Arturo Rota, figlia e genero di Gino Veronelli, dialogheranno infine con il giornalista Sergio Miravalle.

A seguire vi saranno buffet e degustazione dei vini. La Cantina Terre del Barolo riserverà anche ai presenti la possibilità di visita alla cantina dalle 17.

Per l’appuntamento della giornata l’ingresso è libero, ma con prenotazione obbligatoria entro il 7 luglio, accedendo al seguente link: lugliohttps://forms.gle/uk92a3PtWuPQRsCx9

Cristiano Sabre

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