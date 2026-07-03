La fossanese Tiziana Martino conduce l’appuntamento celebrativo dei 100 anni del gastronomo ed enologo Luigi “Gino” Veronelli

Sarà la fossanese Tiziana Martino, nota scrittrice e critica enogastronomica, anche curatrice dell’opera “De.Co. - il racconto di un territorio” e di recente anche eletta socia fondatrice dell’Associazione nazionale delle denominazioni comunali, a condurre alla Cantina Terre del Barolo di Castiglione Falletto sabato 11 luglio 2026, alle 18, l’appuntamento celebrativo dei 100 anni di Gino Veronelli.

Il compianto Veronelli è stata una delle figure della cultura del vino e del cibo, tra le più importanti in Italia.

Dopo i saluti istituzionali da parte di Paolo Boffa, presidente della Cantina Terre del Barolo e Sergio Romano, presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, seguiranno gli interventi di Beppe Orsini, collaboratore storico di Luigi Veronelli ed esperto di enoturismo, nonché di Massimo Martinelli, enologo di fama internazionale.

Poi ancora spazio ad Armando Gambera, storico e scrittore, esperto di vino, cibo e Langhe e ad Edmondo Bonelli, naturalista ed esperto in viticoltura.

Interverrà inoltre Roberto De Donno, presidente dell’ Associazione Nazionale Denominazioni Comunali (De.Co.), con la partecipazione di autorità, amministratori locali e produttori De.Co.

Lucia Veronelli e Gian Arturo Rota, figlia e genero di Gino Veronelli, dialogheranno infine con il giornalista Sergio Miravalle.

A seguire vi saranno buffet e degustazione dei vini. La Cantina Terre del Barolo riserverà anche ai presenti la possibilità di visita alla cantina dalle 17.

Per l’appuntamento della giornata l’ingresso è libero, ma con prenotazione obbligatoria entro il 7 luglio, accedendo al seguente link: lugliohttps://forms.gle/uk92a3PtWuPQRsCx9