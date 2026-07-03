Navetta transfrontaliera tra Valle Stura e Francia: al via il servizio sperimentale

Parte da luglio 2026 il nuovo servizio sperimentale di navetta transfrontaliera sui valichi del Colle della Maddalena e del Colle dell’Agnello, attivato nell’ambito del progetto ALCOTRA ATTRA(c)TIVE. L’iniziativa, promossa dalle Unioni Montane del territorio, punta a incentivare una mobilità sostenibile tra Italia e Francia, migliorando l’accessibilità delle aree alpine e riducendo il traffico privato.

Il servizio, rivolto sia ai residenti sia ai turisti, collegherà la Valle Stura con la località francese di Barcelonnette attraverso una navetta da 16 posti. L’avvio è previsto per domenica 12 luglio, con ulteriori corse nelle giornate del 14, 19, 25 e 26 luglio; ad agosto il calendario prevede partenze il 2, 8, 9, 16, 22, 23 e 30; quindi il 6 e 26 settembre (in occasione della Foire de la Saint Michel), e infine il 31 ottobre e il 1° novembre.

La partenza è fissata alle ore 8 da piazza Renzo Spada a Demonte, con fermate lungo la SS21 nei comuni dell’alta valle – Aisone, Vinadio, Sambuco, Pietraporzio, Bersezio, Argentera – e successivamente al Colle della Maddalena e in territorio francese a Larche, Jausiers e Barcelonnette. Il rientro è previsto alle ore 16 da Barcelonnette. Non sono consentite fermate intermedie tra i paesi italiani né tra quelli francesi.

La scelta di programmare alcune corse su due giornate consecutive mira a favorire soggiorni più lunghi, permettendo a visitatori e residenti di vivere appieno le opportunità culturali, naturalistiche ed enogastronomiche dei territori coinvolti.

Il costo del servizio è di 5 euro a tratta, con gratuità per i minori di 18 anni accompagnati. È obbligatoria la prenotazione entro le ore 12 del giorno precedente, contattando il numero +39 328 203 2182 o scrivendo a portadivalle@vallesturaexperience.it. Sono ammessi animali di piccola taglia, se in possesso della documentazione sanitaria necessaria per l’espatrio.

Il servizio sarà monitorato nel corso dei mesi per valutarne l’efficacia e definire eventuali sviluppi futuri, con l’obiettivo di creare una rete stabile di collegamenti transfrontalieri nelle aree alpine.