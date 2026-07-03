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Attualità | 03 luglio 2026, 16:03

Rifiuti abbandonati e degrado, Trinità alle prese con atti di inciviltà

La sindaca Zucco denuncia la situazione: “Qualcuno dovrebbe vergognarsi”. Il Comune annuncia controlli e sanzioni

Rifiuti abbandonati e degrado, Trinità alle prese con atti di inciviltà

Trinità si trova, suo malgrado, a fare i conti con deprecabili episodi di inciviltà legati al decoro pubblico. Nelle scorse settimane – e ancora più di recente – la sindaca Ernesta Zucco ha documentato con immagini lo stato di incuria causato da comportamenti irresponsabili da parte di alcuni cittadini.

“Non ho più parole. Qualcuno dovrebbe vergognarsi”, ha dichiarato la prima cittadina, sottolineando le condizioni in cui versano alcune aree del paese. In particolare, i cestini del Parco Allea e delle zone limitrofe sono stati trovati stracolmi di rifiuti non correttamente conferiti, ai quali si aggiungono sacchetti e altri materiali abbandonati in aree non autorizzate.

L’Amministrazione comunale intende ora intensificare i controlli per contrastare il fenomeno, prevedendo sanzioni per chi verrà colto in flagrante.

Cristiano Sabre

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