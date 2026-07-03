Rifiuti e decoro urbano, ad Alba oltre il 50% dei trasgressori individuati

Più di un controllo ogni due giorni e un tasso di individuazione dei trasgressori superiore al 50%. È il bilancio dei primi sei mesi del 2026 del Nucleo ecologico della Polizia locale di Alba, nato dalla collaborazione tra l’Assessorato all’Ambiente e quello alla Polizia locale per contrastare il fenomeno dei conferimenti illeciti di rifiuti.

Tra gennaio e giugno gli agenti hanno effettuato 86 controlli mirati, concentrandosi soprattutto sulle violazioni più frequenti: uso improprio dei cestini stradali, abbandono di sacchetti in prossimità delle campane del vetro e conferimenti fuori dai contenitori dedicati alla raccolta differenziata.

L’attività di verifica ha permesso, in 46 casi, di risalire con certezza ai responsabili delle infrazioni, con conseguente applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Regolamento comunale.

“Vogliamo ringraziare gli agenti per la costanza e la professionalità dimostrate – dichiarano il sindaco Alberto Gatto, l’assessore all’Ambiente Roberto Cavallo e l’assessore alla Polizia locale Davide Tibaldi – così come la grande maggioranza dei cittadini albesi che ogni giorno contribuisce al decoro della città. Sanzionare chi non rispetta le regole è un atto di giustizia verso chi si comporta correttamente. Proseguiremo con serenità ma con assoluta fermezza: mantenere Alba pulita è un obiettivo comune”.

L’Amministrazione comunale ricorda che un corretto conferimento dei rifiuti contribuisce non solo al decoro urbano, ma anche a evitare maggiori costi di pulizia a carico della collettività. Eventuali segnalazioni possono essere inviate all’indirizzo ecosportello.alba@strweb.biz per l’attivazione delle procedure di monitoraggio e intervento.



