Pomeriggio di incidenti sulle strade della Granda: paura a Verzuolo, ma nessun ferito grave

Un pomeriggio caratterizzato da diversi incidenti stradali sulle strade della Granda, tutti fortunatamente senza gravi conseguenze per le persone coinvolte.

L'episodio che ha suscitato maggiore apprensione si è verificato a Verzuolo, dove le prime informazioni avevano fatto temere il peggio, ma il bilancio finale è stato decisamente meno grave di quanto inizialmente ipotizzato.

L'incidente è avvenuto alle 16.40 lungo la strada provinciale 589, nel territorio di Verzuolo. Per cause in corso di accertamento, una moto ha investito un pedone che, nella dinamica dell'incidente, è poi finito sotto un'auto sopraggiunta. All'arrivo dei Vigili del fuoco del distaccamento di Saluzzo e del personale sanitario del 118, il pedone era ferito ma cosciente ed è stato trasportato in ospedale. Anche il motociclista è stato accompagnato all'ospedale di Savigliano con lesioni di lieve entità.

Il primo intervento del pomeriggio risale invece a circa le 15, a Villanova Mondovì, dove un tamponamento ha provocato la fuoriuscita di liquidi sulla carreggiata. La squadra dei Vigili del fuoco di Mondovì ha provveduto alla messa in sicurezza dell'area, mentre le persone coinvolte hanno riportato soltanto lievi ferite.

L'ultimo incidente si è verificato alle 17.30 a Bastia Mondovì, sulla strada provinciale 12. Un'auto si è cappottata dopo lo scontro con un trattore. All'arrivo dei soccorsi gli occupanti erano già usciti autonomamente dal veicolo e hanno riportato soltanto ferite lievi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Dogliani per la messa in sicurezza della carreggiata.

Tre episodi distinti nel giro di poche ore che hanno impegnato le squadre dei Vigili del fuoco e i sanitari del 118, ma che, fortunatamente, si sono conclusi senza conseguenze gravi.