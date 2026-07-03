L'amore non è un gioco di swipe: perché scegliere l’agenzia per single Anna & Anna è la svolta che stavi aspettando

Ammettilo. Almeno una volta hai pensato che rivolgerti a un’agenzia matrimoniale o per single fosse "l'ultima spiaggia". Magari hai provato un leggero imbarazzo al solo pensiero.

Ora, però, prova a farti queste domande con totale onestà:

Non ti dà fastidio passare le serate a scorrere profili di sconosciuti su uno schermo, come se fossi al supermercato?

Non ti dà fastidio perdere settimane, se non mesi, a chattare con persone che poi spariscono nel nulla da un giorno all'altro?

Non ti dà fastidio investire tempo ed energie per uscire con qualcuno, solo per scoprire che cerca un passatempo o non sa nemmeno cosa vuole?

Se la risposta è sì, c'è qualcosa di curioso nel modo in cui gestiamo la nostra vita.

L'incoerenza dei pregiudizi

Ci affidiamo a un’agenzia immobiliare per trovare la casa dei nostri sogni. Chiediamo aiuto a un cacciatore di teste per cambiare lavoro. Ci rivolgiamo a un consulente finanziario per investire i nostri risparmi e a un medico per prenderci cura della salute.

Quando si tratta di cose serie, cerchiamo i professionisti.

Ma quando in gioco c'è la nostra felicità sentimentale, improvvisamente pretendiamo di fare tutto da soli, lasciando che sia il caso – o un algoritmo – a decidere per noi.

Perché scegliere Anna & Anna non è una rinuncia, ma una scelta intelligente

Rivolgersi a un'agenzia come Anna & Anna non significa aver fallito. Al contrario, significa aver fatto un bagno di realtà. È la scelta di chi ha capito il valore del proprio tempo e ha deciso di dire basta ai giochi da ragazzi.

Scegliere Anna & Anna significa accedere a un mondo dove:

Le persone sono reali e verificate: niente profili falsi, niente foto risalenti a dieci anni fa. L'obiettivo è comune: incontrerai solo single che desiderano davvero costruire una relazione seria, stabile e duratura. C'è un filtro umano: nessun algoritmo freddo, ma professionisti che ascoltano le tue esigenze e ti propongono contatti mirati e compatibili.

Cambia strada per cambiare risultato

Il vero pregiudizio non è farsi aiutare da un'agenzia specializzata. Il vero errore è continuare a fare sempre le stesse cose, aspettandosi un risultato diverso.

Se le app di incontri e il "caso" ti hanno portato solo delusioni e tempo perso, forse è arrivato il momento di cambiare strategia. Affidarsi ad Anna & Anna significa investire sul proprio futuro con intelligenza, lasciando i passatempi a chi ha ancora tempo da perdere.

Chi è l’Agenzia Anna & Anna

È un’Agenzia per Single attiva da 22 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

L’Agenzia per single Anna & Anna è in Piazza Sant'Agostino 16 a Carmagnola.

Chiamaci, perché qualcuno sta aspettando proprio te! Il servizio è attivo su Piemonte e Liguria al 3403848047

Questa settimana abbiamo selezionato alcuni annunci di persone che, come te, stanno cercando una persona con la quale condividere la propria vita.

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci che leggerai di seguito sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente chiamare il numero che trovate accanto a ogni annuncio.

Annunci per lei

Giulio, single, 38 anni

Giulio, 38enne, avvocato penalista, bella presenza, intellettualmente stimolante, emotivo, è stufo di donne che non sanno cosa vogliono. Cerca una donna SERIA, con cui iniziare una bellissima storia d'amore. … chiamalo al 3403848047!

Simone, single, 47 anni

Simone, fisico atletico, molto alto, capelli castani scuri un po' lunghi, ma curati, single, ha una grande personalità, è un uomo passionale, mette il cuore in tutto quello che fa, alleva cavalli di razza, e possiede un bellissimo agriturismo, e alleva cavalli, 47enne, cerca compagna sincera, che abbia nel cuore il desiderio, come lui, di non essere più sola.....Chiamalo al 3403848047

Giorgio, single, 56 anni

Giorgio, lui è un signore, colto, distinto, 56enne, bel sorriso, fisico sportivo, biondo brizzolato, occhi celesti, medico, ama la buona musica, il teatro, ma anche la buona cucina, è vedovo, vive solo, sarebbe lieto d’incontrare una signora carina, semplice, ma soprattutto romantica, e dolce, con cui trascorrere il resto della vita....... Chiamalo al 3403848047

Stefano, single, 67 anni

Stefano, ama la vita, il ballo e la sua famiglia, ha perso la moglie da molto tempo e vive solo, direttore di banca, ora in pensione, è' un bell'uomo, alto, capelli grigio argento, occhi verdi, è dinamico, 67enne, sogna ancora di incontrare una donna che non sia solo la sua compagna di danze, ma che possa diventare qualcosa di più importante nel suo cuore....... Chiamalo al 3403848047

Annunci per Lui

Sara, single, 29 anni

Bionda, occhi azzurri profondi, fascino naturale, femminilità che non passa inosservata. Sara 29enne, custodisce un sogno semplice ma prezioso: incontrare l'uomo capace di farle battere il cuore, quello con cui condividere ogni giorno, costruire una famiglia e vivere un amore vero. Lavora come impiegata in Confagricoltura, ama i ritmi sereni della vita di paese e, per la persona giusta, sarebbe pronta anche a trasferirsi in campagna.…Chiama al 3403848047!

MariaRosa, single, 40 anni

MariaRosa, 40enne, piemontese e coltivatrice diretta. Tra galline, conigli e sorrisi non si annoia mai! Cerca un signore, anche più maturo, purché abbia un cuore grande, sia onesto e sappia voler bene. Lei con sé porta affetto, allegria e tanta voglia di vivere la vita...…Chiama al 3403848047!

Debora, single, 52 anni

Sì, esistono ancora donne così. Non sono forse le più visibili, perché spesso non cercano di mettersi al centro dell'attenzione. Sono donne che hanno attraversato il dolore, che hanno imparato il valore delle piccole cose e che hanno costruito una serenità fatta di gesti semplici: un orto da curare, una partita a bocce con gli amici, un turno come volontaria del 118, una tavola apparecchiata per chi arriva all'improvviso. Debora, 52enne, vedova, bella donna, vive sola, cerca un compagno serio…. Chiama al 3403848047!

Monica, single, 62 anni

Ha ancora tante coccole da regalare. Monica, dolce 62enne piemontese, vedova, automunita, bella signora, bionda, occhioni celesti, sempre sorridente e bravissima ai fornelli. Vive sola e sogna un uomo sincero, anche più maturo, con cui condividere risate, buon cibo e la bellezza della compagnia. Niente avventure, lei è una donna seria…. Chiama al 3403848047!

Stai cercando una relazione duratura? L’hai trovata tra questi “Annunci per Lei oppure per Lui”? Se ne vedi uno interessante chiamaci subito al numero 3403848047 , ti metteremo in contatto con la persona che ti interessa!

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Per qualsiasi informazione, ecco i contatti:

ANNA & ANNA

TELEFONO: +39 3495601018

EMAIL: annaeannacarm@libero.it

SITO WEB: https://annaeanna.net/

INDIRIZZO UFFICIO: Piazza Sant’Agostino,16 – 10022 Carmagnola (TO)

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