Lorena Durante nel Comitato Scientifico degli Stati Generali delle Donne

Un riconoscimento di rilievo per il territorio della Granda e per il sistema Confcommercio. Lorena Durante, vicepresidente vicaria di Terziario Donna Confcommercio provincia di Cuneo e presidente di Confcommercio Carrù, è stata nominata componente del Dipartimento Imprenditoria, Start-up e Innovazione del Comitato Scientifico degli Stati Generali delle Donne Hub ETS-APS.

La nomina rientra nel rinnovo del Comitato Scientifico deliberato dal Consiglio di amministrazione dell’associazione a dieci anni dalla sua costituzione, con l’obiettivo di rafforzarne il ruolo operativo a supporto delle progettualità della rete nazionale.

L’organismo è composto da 15 rappresentanti provenienti dai settori della cultura, dell’economia, del diritto, dell’impresa e della comunicazione e ha il compito di affiancare il CdA nella definizione delle strategie, promuovendo pari opportunità, empowerment femminile e valorizzazione del lavoro delle donne.

Nel suo incarico, Durante contribuirà allo sviluppo di reti a sostegno dell’autoimprenditorialità femminile, alla promozione di idee innovative e alla diffusione delle discipline STEaM, con l’obiettivo di trasformare le progettualità in iniziative concrete su scala nazionale.

“Accolgo questa nomina con grande orgoglio e senso di responsabilità – commenta Lorena Durante –. Metterò a disposizione la mia esperienza nel mondo dell’impresa e della rappresentanza associativa per sostenere l’imprenditoria femminile e favorire nuove opportunità di crescita. Questo incarico rappresenta anche un riconoscimento al lavoro svolto da Confcommercio e da Terziario Donna sul nostro territorio”.

Soddisfazione è stata espressa anche da Luciana Bonetto, presidente di Terziario Donna Confcommercio provincia di Cuneo, che sottolinea come la nomina “rappresenti un motivo di orgoglio per tutta l’organizzazione e per l’impegno quotidiano a servizio delle imprese femminili”.

Sulla stessa linea il presidente di Confcommercio provincia di Cuneo, Danilo Rinaudo: “Un incarico che valorizza il ruolo della nostra associazione nella promozione dell’innovazione, della crescita delle imprese e della leadership femminile. A Lorena Durante i più sinceri complimenti e l’augurio di buon lavoro”.

L’incarico avrà durata triennale e vedrà i membri del Comitato Scientifico operare in sinergia con il Consiglio di amministrazione per elaborare strategie e progetti a sostegno dello sviluppo economico, sociale e culturale del Paese, con particolare attenzione alla valorizzazione del talento femminile.



