A Envie torna la "Cena della Dama Bianca": picnic in bianco tra storia, leggende e personaggi del castello

Il parco della torre del castello di Envie, sabato 4 luglio, si trasformerà in un suggestivo palcoscenico a cielo aperto per ospitare la terza edizione della "Cena della Dama Bianca", il tradizionale picnic in bianco organizzato dal Circolo culturale La Torre nel Parco, presieduto da Valeria Ferrero, con il patrocinio del Comune.

L'appuntamento è a partire dalle 19,30 nel parco della torre del castello, in via dei Peano, nei pressi della cappella dedicata a San Giovanni Battista.

L'associazione metterà a disposizione tavoli e posti a sedere fino a esaurimento, mentre ogni partecipante dovrà provvedere al proprio cestino da picnic.

Il costo di partecipazione è di 3 euro a persona ed è gradita la presenza con abiti di colore bianco, per contribuire a creare l'atmosfera caratteristica della serata.

Protagonista dell'evento sarà ancora una volta la Dama Bianca, la marchesa Clementina della Rovere, che si affaccerà dal balcone della torre facendo rivivere una delle leggende più affascinanti del paese.

Insieme a lei torneranno simbolicamente anche alcuni dei personaggi illustri legati alla storia del castello, tra cui il marchese Carlo Guasco di Castelletto, Massimo D'Azeglio e Camillo Benso conte di Cavour.

"Massimo D'Azeglio si faceva scenografo per un'apparizione che consisteva in una 'dame blanche' che passeggiava sui merli della torre dove lui abitava – spiegano gli organizzatori –. Nell'immaginario popolare la Dama Bianca è una figura nobile vissuta in un castello, resa mitica da una vita travagliata e da una fine tragica o ingiusta. Ad Envie questa leggenda si identifica con la marchesa Clementina della Rovere, moglie del marchese Carlo Guasco di Castelletto".

Nel corso della serata non mancheranno letture, racconti e curiosità dedicate alla misteriosa Dama Bianca e alla storia di Envie, in un percorso che unirà cultura, tradizione e convivialità in una cornice particolarmente suggestiva.

In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a una data che verrà comunicata successivamente.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare: Lidia Camosso al 349-2378421 oppure Mirella Bertoglio al 339-2529606.

Info: latorrenelparco@gmail.com