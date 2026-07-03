A Montaldo di Mondovì “Favole in fiore”: camminata e letture tra le borgate e i castagni in fiore

Unire natura, cultura e tradizioni locali lungo le antiche vie dei pellegrini. È questo lo spirito di “Favole in fiore”, l’iniziativa promossa dal Comune di Montaldo di Mondovì insieme alla Commissione Cultura e Turismo, in programma sabato 4 luglio.

La giornata prenderà il via alle 9.30 con il ritrovo presso il municipio da dove partirà una facile escursione tra le borgate del territorio, accompagnata dai Custodi dei Castagneti delle Alpi Liguri. Un percorso pensato per tutti, tra paesaggi rurali e scorci panoramici, immersi nella stagione dei castagni in fiore.

L’evento si inserisce in un progetto più ampio di valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni, con un’attenzione particolare alla narrazione e alla memoria dei luoghi. Al termine della camminata è infatti prevista la presentazione del libro “Sotto la vecchia quercia” di Ermanno Giraudo, una raccolta di dodici fiabe ispirate alla memoria familiare, che dialoga idealmente con il paesaggio attraversato durante l’escursione.

La partecipazione è gratuita per l’escursione, mentre è previsto un pranzo al sacco al costo di 10 euro, su prenotazione. È obbligatorio portare con sé una borraccia piena d’acqua e, in caso di maltempo, l’escursione non si svolgerà. I cani sono ammessi, ma solo al guinzaglio.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il Comune di Montaldo di Mondovì o la Commissione Cultura e Turismo anche tramite WhatsApp ai riferimenti in locandina.