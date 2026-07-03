BELVEnerdì torna ai Giardini del Belvedere di Bra: due serate di musica, aggregazione e valorizzazione del territorio



Venerdì 10 e sabato 11 luglio i Giardini del Belvedere di Bra ospiteranno una nuova edizione di BELVEnerdì, il format ideato e organizzato dall'Associazione culturale Folle-Mente, con il patrocinio del Comune di Bra e il supporto organizzativo di Live It Events.



Dalle 18.00 all'1.00, il Belvedere si trasformerà in uno spazio aperto alla comunità, dove musica, convivialità e territorio si incontrano in un evento a ingresso gratuito, pensato per coinvolgere un pubblico ampio e trasversale: giovani, famiglie e visitatori di tutte le età.



BELVEnerdì nasce con l'obiettivo di valorizzare alcuni dei luoghi più suggestivi della città attraverso la cultura e l'aggregazione, offrendo al tempo stesso uno spazio di espressione ai giovani talenti, alle associazioni e alle realtà del territorio. L'evento vuole essere un'occasione di incontro, capace di creare nuove connessioni e valorizzare le energie locali.



L'area dell'evento sarà inoltre priva di barriere architettoniche, confermando la volontà di rendere BELVEnerdì un evento realmente accessibile a tutti. A supporto delle persone con difficoltà motorie sarà inoltre messo a disposizione un kart dedicato, pensato per facilitare gli spostamenti e consentire a chiunque di vivere l'esperienza dell'evento in piena sicurezza e autonomia.



Anche quest'anno BELVEnerdì conferma la propria volontà di crescere, mantenendo saldi i valori che lo contraddistinguono: partecipazione, inclusione, valorizzazione del territorio e sostegno ai giovani artisti.