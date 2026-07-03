Playa Music Festival, Marene celebra il decennale con due serate di musica e ospiti internazionali

Conto alla rovescia per l'edizione 2026 del Playa Music Festival, la manifestazione organizzata dai giovani di Marene che quest'anno festeggia un traguardo importante: il decimo anniversario. Per celebrare l'occasione il festival si svilupperà su due serate, venerdì 3 e sabato 4 luglio, trasformando piazza Carignano nel cuore della musica e dell'intrattenimento.

"Il concerto del venerdì sera – spiega il sindaco Alberto Deniotti – giunto alla sua seconda edizione, è entrato a far parte a pieno titolo del programma del Player Music Festival. Abbiamo voluto aggiungere questo appuntamento per arricchire il weekend dedicato alla musica: il venerdì con il concerto inaugurale e il sabato con la decima edizione del festival. L'obiettivo è offrire un'occasione in più di aggregazione e richiamare pubblico anche da fuori regione, contribuendo a far conoscere sempre di più Marene.

Raggiungere la decima edizione rappresenta per noi un traguardo importante. Un ringraziamento speciale va a tutti gli sponsor, ai volontari, alle forze dell'ordine e alle attività del territorio che, in questi anni, hanno creduto nel progetto e lo hanno sostenuto. La crescita di una manifestazione come questa non è merito dei singoli, ma del lavoro di una squadra: è il gruppo a fare la differenza. Essere arrivati a questo importante anniversario registrando, anno dopo anno, numeri da record ci riempie di orgoglio ed è motivo di soddisfazione non solo per l'organizzazione, ma per tutta la comunità di Marene".

Il festival prenderà il via venerdì 3 luglio, alle 21, con una serata a ingresso libero e senza prenotazione. Ad aprire il weekend saranno i Superstition, band che proporrà un repertorio dedicato ai grandi successi degli anni Settanta, Ottanta e Novanta, con un omaggio a icone della musica internazionale come Michael Jackson, Queen, Joe Cocker, Stevie Wonder, The Police e Aretha Franklin.

A esibirsi saranno Marco Campana (percussioni e batteria), Nicolò Cavallo (basso), Alessandro Tagliano (voce e basso), Paolo Gambino (tastiere), Denny Bertone di Marene (chitarra elettrica solista), Cristina Chiaramello, Arianna Cibonfa, Giulia Cavallera e Marina Gribaudo (cori e voci soliste), Samuele Racca di Marene (chitarra e voce solista), Antonio Ballari (chitarra elettrica, chitarra acustica e voce principale), Marco Racca (tastiere), Michele Chiaravalloti (sax), Stefano Cocon (tromba) e Claudio Giunta (trombone).

Il momento clou sarà la serata di sabato 4 luglio, quando saliranno sul palco alcuni dei più noti deejay della scena elettronica nazionale e internazionale. Ospite d'eccezione sarà l'olandese Brennan Heart, che ha scelto Marene per l'unica tappa italiana del suo tour mondiale. La line up comprenderà anche il connazionale Omnya, oltre a Daniele Bertaina, Maddi, il marenese Sic, Luca Testa, N4C, RVRS e Roberto Molinaro.

L'accesso all'evento di sabato sarà riservato ai partecipanti accreditati: le registrazioni hanno già raggiunto il sold out. L'accredito, tuttavia, non garantisce automaticamente l'ingresso all'area del festival, che resterà subordinato alla capienza massima consentita. Tra le novità di questa edizione figura la chiusura anticipata dei varchi alle ore 23, mentre sarà nuovamente allestita l'area food & drinks.