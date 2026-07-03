Saluzzo, estate nei musei: mostre, aperture serali e attività per famiglie

Prosegue il calendario estivo dei Musei e dei Luoghi della Cultura di Saluzzo, con un programma che affianca esposizioni permanenti, aperture straordinarie e attività rivolte a diverse fasce di pubblico.

Tra le principali attrazioni figura la nuova esposizione multimediale dedicata a “La Fiera di Saluzzo” di Carlo Pittara, monumentale tela ottocentesca concessa in comodato dalla Fondazione Torino Musei e dalla GAM al Comune. L’opera, di oltre quattro metri di altezza e più di otto di lunghezza, raffigura una vivace scena di fiera seicentesca nei dintorni della città, popolata da cavalieri, animali e figure della vita quotidiana. L’allestimento, curato dallo studio Maffioli e Ruggeri, integra supporti sonori e visivi per accompagnare il visitatore nella lettura del dipinto. L’accesso è incluso nel biglietto della Castiglia, con ingressi cadenzati nel fine settimana.

Venerdì 10 luglio è in programma “Una notte a Casa Cavassa”, apertura serale del museo civico rinascimentale con ingresso a tariffa ridotta dalle 21 alle 23. Alle 21.30 è prevista una visita guidata in notturna, con un percorso che si estende anche all’antico borgo medievale. L’iniziativa è a numero chiuso e richiede prenotazione.

Spazio anche alle attività per i più giovani con “Ludoteca al Parco”, in programma tutti i lunedì di luglio al parco giochi di Castellar, dalle 15.30 alle 18. L’iniziativa propone giochi all’aperto, letture e laboratori teatrali, con partecipazione gratuita e accesso libero per i bambini dai 6 agli 11 anni.

Fino al 31 ottobre restano inoltre in vigore gli orari estivi dei musei civici. La Castiglia, con i suoi percorsi museali, è aperta dal lunedì al sabato con doppia fascia oraria e la domenica fino alle 19; Casa Cavassa è visitabile dal martedì alla domenica, mentre l’Antico Palazzo Comunale, la Pinacoteca Matteo Olivero e la Torre Civica aprono nel fine settimana. La Casa Museo di Silvio Pellico è accessibile la domenica e nei festivi con visite accompagnate.

Per gruppi e scuole sono previste aperture straordinarie su richiesta, mentre per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i servizi museali cittadini.