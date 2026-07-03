Soffocamento nei bambini, ad Alba un corso per imparare le manovre salvavita

Il soffocamento da corpo estraneo rappresenta una delle principali cause di morte nei bambini sotto i 3 anni e un rischio significativo fino all’adolescenza. In Europa si stimano ogni anno circa 500 decessi legati a questo tipo di incidente, con il cibo responsabile tra il 60% e l’80% degli episodi.

A rendere particolarmente vulnerabili i più piccoli sono alcune caratteristiche fisiologiche: vie aeree più strette, coordinazione ancora incompleta tra masticazione e deglutizione, dentizione non ancora sviluppata e una naturale tendenza a svolgere più attività contemporaneamente, anche durante i pasti.

Per ridurre i rischi è fondamentale prestare attenzione alla preparazione degli alimenti, modificandone forma, consistenza e dimensioni: tagliare i cibi cilindrici in listarelle, quelli tondi in quarti, eliminare filamenti e rendere gli alimenti morbidi e facilmente masticabili.

Accanto alla prevenzione, però, è altrettanto importante sapere come intervenire in caso di emergenza. Per questo l’Ambulatorio Infermieristico Pediatrico dell’ASL CN2, nell’ambito del Piano Locale per la Prevenzione, promuove un corso teorico-pratico sulle manovre di disostruzione pediatrica.

Il prossimo appuntamento è in programma ad Alba, martedì 14 luglio, presso la Casa della Comunità (ex ospedale San Lazzaro) in via Pierino Belli 26, con due sessioni: dalle 8.30 alle 10.30 e dalle 10.45 alle 12.45. Il corso, gratuito e con esercitazioni pratiche su manichino, è rivolto a tutti coloro che si prendono cura di bambini da 0 a 18 anni, tra cui genitori, nonni, insegnanti ed educatori.

Per partecipare è necessario iscriversi contattando la S.C. Pediatria dell’ASL CN2, dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.00, al numero 0172-1408169. I posti sono limitati.