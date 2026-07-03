BIATHLON / La squadra juniores in allenamento fra Rovereto e Obertilliach

Allenamento a Obertilliach per la squadra junior di biathlon convocata dal direttore tecnico Klaus Hoellrigl da lunedì 6 a mercoledì 15 luglio con Nayeli Mariotti Cavagnet, Carlotta Gautero, Matilde Giordano, Gaia Gondolo, Manuel Contoz, Hannes Bacher, Julian Huber, Andreas Braunhofer, Jonas Tscholl, Simone Motta, con gli allenatori Luca Ghiglione, Dominik Windisch e Simon Leitgeb e Mirco Romanin, Fabrizio Curtaz e Giuseppe Montello.

Il viaggio in Austria sarà anticipato dai test funzionali in programma al CeRiSM di Rovereto (Tn).