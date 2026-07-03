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Sport | 03 luglio 2026, 06:21

CORSA IN MONTAGNA / Sanfront ospita il campionato regionale only up, la Podistica Valle Varaita si candida ad un ruolo da protagonista

In programma la terza edizione della "Quat Saut per i Bric ed Sanfrunt"

Matteo Bagnus - foto Fidal Piemonte

Matteo Bagnus - foto Fidal Piemonte

Sabato 4 luglio US Sanfront Atletica organizza la 3ª edizione della Quat Saut per i Bric ed Sanfrunt, manifestazione valida come campionato regionale individuale assoluto e master di only up (sola salita) e come 3ª  prova del CdS, oltre che come 8ª  prova del Trofeo Eco Piemonte. 

Tra gli iscritti, gli azzurri della corsa in montagna Matteo Bagnus, in evidenza a Kamnik nelle prove u20, Elia Mattio e Francesca Ghelfi, tutti portacolori della Pod. Valle Varaita.

Per quanto riguarda il Trofeo Eco Piemonte, dopo 7 prove al comando troviamo Carlo Torello Viera (GSA Valsesia), atteso in gara a Sanfront, e Rachele Cremonini (Pod. Valle Varaita), tallonata da Eufemia Magro (ASD Dragonero) che, complice l’assenza di Cremonini, potrebbe tentare l’aggancio in vetta alla classifica. GSA Valsesia è invece attualmente al comando nella classifica di società davanti a Pod. Valle Varaita e Atl. Saluzzo.

fidal piemonte

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