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| 03 luglio 2026, 23:10

Mondiali, oggi Argentina-Capo Verde ai sedicesimi - Diretta

Mondiali, oggi Argentina-Capo Verde ai sedicesimi - Diretta

(Adnkronos) - L'Argentina torna in campo ai Mondiali 2026. Alla mezzanotte di oggi, venerdì 3 luglio, l'Albiceleste sfida Capo Verde nei sedicesimi di finale della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada: la partita di Miami vale un posto agli ottavi contro l'Egitto, qualificatosi grazie al successo ai rigori contro l'Australia.  

Dove vedere Argentina-Capo Verde? La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva Dazn. Il match si potrà seguire in streaming sull'app di Dazn 

 

Nella notte, alle 3:30 ora italiana, andrà in scena l'ultima partita dei sedicesimi tra Ghana e Colombia. 

 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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