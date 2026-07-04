Alba: inaugurata la rinnovata area verde di via Aldo Moro [FOTO]

È stata inaugurata venerdì 3 luglio la rinnovata area verde di via Aldo Moro ad Alba, un intervento di riqualificazione urbana che restituisce alla città uno spazio completamente riqualificato all'insegna della sostenibilità e dell'inclusione.

L'opera ha interessato una profonda trasformazione dell'area attraverso un'attenta modellazione del terreno, studiata per creare profondità prospettica, movimento e una fruizione armoniosa degli spazi. Il nuovo giardino si sviluppa a partire da due piazzette, collegate da percorsi realizzati con materiali naturali completamente drenanti, capaci di coniugare funzionalità, sostenibilità ambientale ed estetica. L'investimento complessivo è di 230 mila euro attinti dall'avanzo di Amministrazione.

Cuore del progetto è il gioco d'acqua, elemento centrale e fortemente identitario dell'intervento, affiancato da una nuova progettazione del verde che valorizza le essenze esistenti e introduce specie arboree e arbustive ornamentali selezionate per la loro resilienza ai cambiamenti climatici e alle ridotte esigenze idriche.

Il parco si articola in due grandi aree funzionali: una zona dedicata al relax, con sedute e percorsi sinuosi pensati per favorire la sosta, la lettura e la socialità, e un'area ludico-didattica che rappresenta una delle principali innovazioni dell'intervento.

Accanto ai giochi tradizionali, come il trenino e l'escavatore, trova spazio un sistema interattivo di giochi d'acqua alimentato da un circuito che utilizza acqua riciclata, filtrata e trattata. Attraverso un semplice pulsante, i visitatori possono attivare il percorso dell'acqua e sperimentare il funzionamento del mulino ad acqua, della vite di Archimede e di altri dispositivi che consentono di comprendere in modo diretto principi della fisica e dell'idraulica, trasformando il gioco in un'esperienza educativa.

Particolarmente significativo è anche lo spazio realizzato insieme al Consorzio Socio Assistenziale nell'ambito del progetto "Spazio Ape Eco", con un'aiuola di calendule perenni coltivate dai ragazzi coinvolti nel progetto e un bee hotel da loro realizzato, testimonianza concreta di inclusione, partecipazione e sensibilizzazione ambientale.

L'intera area è stata progettata secondo i principi dell'accessibilità, eliminando le barriere architettoniche e garantendo la piena fruibilità da parte di tutti.

Il sindaco Alberto Gatto e l'assessore ai Lavori pubblici Edoardo Fenocchio dichiarano: "Con la riqualificazione dell'area verde di via Aldo Moro restituiamo alla città uno spazio pubblico capace di unire qualità urbana, educazione, sostenibilità e inclusione. Ogni elemento è stato progettato con l'obiettivo di creare un luogo bello da vivere, accessibile a tutti e in grado di accompagnare la crescita dei più piccoli, offrendo al tempo stesso occasioni di incontro e benessere per tutta la comunità. Abbiamo voluto investire in un'opera che guarda al futuro, valorizzando il verde, introducendo soluzioni innovative e promuovendo un approccio educativo attraverso il gioco. Siamo particolarmente orgogliosi della collaborazione con il Consorzio Socio Assistenziale, che ha reso questo progetto ancora più ricco di significato. L'intervento è stato realizzato grazie al lavoro congiunto dell'Ufficio tecnico comunale e di diverse imprese a cui va il nostro più sentito ringraziamento".

Oltre al sindaco Alberto Gatto e all'assessore ai Lavori pubblici Edoardo Fenocchio, all'inaugurazione hanno partecipato anche la vice sindaco Caterina Pasini, accanto agli assessori Donatella Croce, Lucia Vignolo, Davide Tibaldi e Roberto Cavallo. Presenti anche i consiglieri comunali Martina Amisano, Mario Marano, Lucia Morcaldi, Massimo Reggio, Mario Gaspare Saturnino, Fabio Tripaldi, la Garante comunale dei diritti delle persone con disabilità Orsola Bonino, il consigliere regionale Daniele Sobrero, il senatore Tomaso Zanoletti, la dirigente della Ripartizione Opere pubbliche Daniela Albano, il responsabile comunale del settore Gestione e Manutenzione del Suolo Flavio Porro ed il presidente del comitato di Quartiere Piave Elio Gerlotto, insieme a molti cittadini.