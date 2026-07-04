San Rocco Castagnaretta, tensioni tra camping e campo sportivo: “Parcheggi occupati e rumore fino a tarda sera”

A San Rocco Castagnaretta cresce il malcontento di alcuni frequentatori del campeggio Bisalta, che segnalano una situazione di criticità legata alla gestione dei parcheggi nell’area adiacente al campo sportivo.
Secondo quanto riferito da diversi frequentatori del campeggio, il problema principale riguarda la sosta dei veicoli, spesso occupata in modo quasi esclusivo da chi partecipa o assiste alle attività sportive. Una condizione che, a detta dei campeggiatori, renderebbe difficoltosi sia gli ingressi che le uscite dal campeggio, oltre a limitare fortemente la disponibilità di posti per ospiti e visitatori.
“Capita spesso di non trovare parcheggio e di doverci arrangiare con difficoltà negli spazi di manovra”, raccontano alcuni campeggiatori, che parlano di una situazione ormai ricorrente soprattutto nei giorni di maggiore affluenza al campo sportivo.
Non mancano segnalazioni anche sul rispetto delle aree di sosta: alcuni veicoli verrebbero lasciati in prossimità della recinzione del campo, in zone dove sarebbe previsto il divieto di parcheggio. I campeggiatori riferiscono inoltre di aver già richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e della polizia locale, senza però riscontri risolutivi fino ad oggi.
Tra le proposte avanzate c’è quella di una possibile riorganizzazione degli spazi, con una suddivisione più chiara del parcheggio tra campeggio e impianto sportivo, anche attraverso una segnaletica differenziata che possa evitare sovrapposizioni e incomprensioni.
Accanto alla questione parcheggi, viene sollevato anche il tema del rumore nelle ore serali: alcune partite, secondo quanto segnalato, si protrarrebbero fino a tarda sera accompagnate da trombette e tamburi, con inevitabili ripercussioni sulla quiete del campeggio e delle abitazioni vicine.
I campeggiatori del Bisalta auspicano ora un intervento di verifica da parte degli enti competenti, nella speranza di trovare soluzioni condivise che permettano una convivenza più equilibrata tra le diverse realtà presenti nella zona.