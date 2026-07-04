Sicurezza stradale: Robaldo e Danna incontrano i motociclisti a Montezemolo

Nella mattinata di oggi, sabato 4 luglio, a Montezemolo, il presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo, e il consigliere delegato alla Viabilità del reparto di Mondovì, Pietro Danna, hanno incontrato in maniera informale e si sono fermati a parlare con gli utenti della strada, in particolare con i motociclisti.

Montezemolo, al confine con la Liguria, rappresenta il punto finale di un percorso verso il mare molto frequentato dai biker, la cosiddetta "Pedaggera". Qui la Provincia ha di recente realizzato un intervento del valore complessivo di 557.378 euro. Sono stati installati 2.300 metri di nuove barriere stradali, di cui 2.000 metri dotati di dispositivi di protezione specifici per i motociclisti.

Gli interventi hanno interessato tratti della strada provinciale 661, di collegamento verso la Liguria, e della Strada Provinciale 32, che connette il territorio con Alba.

Il Presidente Robaldo e il Consigliere Danna hanno distribuito materiale informativo sulla sicurezza stradale e hanno ribadito l'importanza di una guida responsabile: "Abbiamo voluto essere presenti qui oggi, in occasione dell'inaugurazione della Fiera del Miele, non solo per dare evidenza a quanto realizzato dalla Provincia, ma anche per portare un messaggio: l'impegno per la sicurezza deve essere di tutti. Non a caso, sul volantino che abbiamo distribuito è scritto ¢Le strade non sono una pista, rispettiamo le regole. Oggi ci rivolgiamo in particolare ai motociclisti, perché è soprattutto per la loro sicurezza che abbiamo lavorato con l'intervento appena concluso e siamo attivi anche in collaborazione con il modo associativo di riferimento" hanno dichiarato.

La Provincia è infatti impegnata anche in attività di sensibilizzazione realizzate in collaborazione con l'Associazione Motociclisti Incolumi, con cui ha recentemente sottoscritto un protocollo d'intesa finalizzato alla promozione della sicurezza dei motociclisti.

Questo impegno si inserisce in un'azione più ampia che va oltre le opere infrastrutturali: la Provincia ha infatti istituito il Tavolo Sicurezza Stradale, luogo permanente di confronto e coordinamento tra istituzioni e soggetti interessati, con l'obiettivo di promuovere iniziative condivise per la prevenzione dell'incidentalità e diffondere una cultura della sicurezza sempre più capillare sul territorio provinciale.