L'arte che suona: a Bene Vagienna sbarcano i fischietti dal mondo

La Città di Bene Vagienna si prepara a diventare il centro di una suggestiva e colorata esposizione culturale. I caratteristici spazi di Casa Ravera apriranno le porte alla mostra "Ceramiche popolari a fiato da tutto il mondo". Si tratta di un viaggio affascinante che ripercorre la storia e la creatività legate ai fischietti in terracotta, partendo dai manufatti archeologici fino ad arrivare alle più moderne e originali creazioni d'artista.

L'esposizione attinge alla ricca e variegata collezione di Armando Scuto e Monica Ciaburro, offrendo ai visitatori uno spaccato unico di folklore, artigianato e arte visiva internazionale attraverso una galleria di curiose forme tradizionali, antropomorfe e zoomorfe.

L'inaugurazione ufficiale si terrà domenica 5 luglio alle ore 11:30, dando il via a un periodo di apertura che si estenderà per diversi mesi, precisamente dal 5 luglio fino al 27 dicembre 2026. L'ingresso alla mostra è completamente libero e gratuito.

Per quanto riguarda le modalità di visita, le porte di Casa Ravera saranno aperte al pubblico il sabato pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00, mentre nei giorni festivi sarà possibile accedere sia al mattino, dalle 10:00 alle 12:00, sia al pomeriggio, dalle 15:00 alle 18:00.