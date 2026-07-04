Bocce quadre: si presenta il campionato italiano, in programma ad inizio agosto a Mondovì

Con l'arrivo di luglio entra ufficialmente nel vivo il percorso di avvicinamento al 14° campionato italiano di bocce quadre, in programma sabato 1 e domenica 2 agosto a Mondovì.

Il primo appuntamento sarà sabato 11 luglio alle 10.30, quando l'Associazione Bocce Quadre presenterà ufficialmente la manifestazione nel corso di una conferenza stampa aperta al pubblico, ospitata nella Sala comunale delle conferenze "L. Scimé", in corso Statuto 13. L'invito è rivolto non soltanto agli organi di informazione, ma anche ai cittadini, ai volontari, alle associazioni ai giocatori e a tutti gli appassionati che, anno dopo anno, hanno contribuito a far crescere una manifestazione diventata ormai uno degli appuntamenti più attesi dell'estate monregalese.

Durante la mattinata sarà illustrato il programma completo del campionato italiano, insieme agli eventi collaterali che accompagneranno il fine settimana: ampio spazio sarà dedicato al talk show gratuito "ParalleleBipedi a Confronto", in programma venerdì 31 luglio, del quale saranno presentati gli ospiti già confermati, e verrà inoltre svelato l’ultimo ospite a sorpresa, destinato ad arricchire ulteriormente il parterre dell'incontro.

La conferenza rappresenterà inoltre un'importante occasione per raccontare l'evoluzione del progetto "Parallelepipedi a Qonforto 2026", l'iniziativa sociale che nel corso dell'anno sta portando le bocce quadre all'interno di strutture assistenziali, Centri diurni e Case di riposo: l'Associazione presenterà i risultati dell'attività svolta e svelerà le linee guida del progetto per il 2027, con l'obiettivo di ampliare ulteriormente il numero delle strutture coinvolte.

Sarà inoltre l'occasione per condividere una nuova fase di sviluppo del movimento, che guarda “oltre”: «Le bocce quadre sono nate a Mondovì e qui continueranno ad avere il loro cuore – spiegano dall'Associazione–. Il Monregalese e la provincia di Cuneo rappresentano la nostra identità e il territorio dal quale tutto è partito. Oggi, però, vogliamo intraprendere una sfida nuova: il movimento è cresciuto, si è fatto conoscere ben oltre i confini locali e riceviamo sempre più richieste da altre regioni italiane. È arrivato il momento di esportare il nostro modello, portando in tutta Italia non soltanto il Campionato, ma anche i progetti sociali, le attività educative e la capacità di fare rete che contraddistinguono la nostra associazione. Crescere, senza dimenticare da dove siamo partiti".