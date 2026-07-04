domenica 05 luglio
PGF di Grasso F.lli, pulizie industriali e manutenzione preventiva. Da oltre 50 anni l'esperienza che previene guasti e interruzioni della produzione
 / 

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

| 04 luglio 2026, 23:53

Paraguay-Francia, rissa in campo e Mbappé chiede un rosso

Paraguay-Francia, rissa in campo e Mbappé chiede un rosso

(Adnkronos) -

Caos in Paraguay-Francia. Oggi, sabato 4 luglio, la Nazionale transalpina ha sfidato quella sudamericana negli ottavi di finale della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada, in una partita segnata da momenti di nervosismo e proteste, con una maxi rissa e un cartellino rosso chiesto dalla squadra di Deschamps nel primo tempo. 

Il nervosismo in campo si scatena a metà del primo tempo. Dembele inizia a litigare con due avversari, che vanno testa a testa con l'esterno del Paris Saint-Germain. Ne nasce una maxi rissa che coinvolge molti giocatori in campo fino all'intervento dell'arbitro, che divive i calciatori e riporta ordine e calma. 

Poco dopo però un altro episodio agita gli animi. Mbappé scatta sulla trequarti e cade a terra, lamentando un colpo rifilato a palla lontana da Galarza. Le immagini mostrano effettivamente un movimento del braccio del centrocampista del Paraguay, che va a cercare il capitano della Francia e sembra colpirlo al corpo. L'arbitro però non vede, il Var non interviene e la Francia protesta. 

 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium