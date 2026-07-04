sabato 04 luglio
“A tutto tondo”, il festival che educa al futuro
“A tutto tondo”, il festival che educa al futuro
 / 

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

| 04 luglio 2026, 06:40

Wimbledon, oggi Berrettini-Dimitrov: orario, precedenti e dove vederla in tv

Wimbledon, oggi Berrettini-Dimitrov: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) -

Matteo Berrettini torna protagonista a Wimbledon 2026. Oggi, sabato 4 luglio, il tennista azzurro affronta il bulgaro Grigor Dimitrov - in diretta tv e streaming - nel terzo turno dello Slam di Londra. Berrettini, nelle due partite precedenti, ha eliminato Wawrinka e Fils, mentre Dimitrov ha superato Sweeny e Mensik. 

 

La partita tra Berrettini e Dimitrov è in programma oggi, sabato 4 luglio: il match, il terzo in programma sul Centrale, inizierà non prima delle 17. I due tennisti si sono affrontati in due precedenti, con il parziale fermo sull'1-1.  

 

Berrettini-Dimitrov sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW. 

 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium